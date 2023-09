Những bài thơ và bài hát hay nhất chúc mừng sinh nhật Bác Hồ 19/5

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế. Bác Hồ cũng là người bạn lớn của nhiều dân tộc trên thế giới và là nhà văn hóa lớn của nhân loại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Bác hồ sinh ngày 19/5/1980 tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Bác sinh ra trong thời buổi đất nước đang sống trong cảnh lầm than, tủi nhục dưới ách thống trị của đế quốc Pháp, lớp lớp sỹ phu và đồng bào yêu nước đã đứng lên chiến đấu dành lại độc lập tự do nhưng đều thất bại. Thế nhưng, bằng tài năng, ý chí và sự kiên trì khó ai sánh kịp, bác Hồ đã quyết ra đi tìm đường cứu nước để mang đến cho dân tộc Việt Nam hòa bình, ấm no như ngày hôm nay.