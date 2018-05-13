Những bài thơ và bài hát hay nhất chúc mừng sinh nhật Bác Hồ 19/5

Tổng hợp một số bài thơ và bài hát chúc mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. Cùng thưởng thức để tưởng nhớ công lao to lớn đối với đất nước và người dân Việt Nam của chủ tịch Hồ Chí Minh nhé.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế. Bác Hồ cũng là người bạn lớn của nhiều dân tộc trên thế giới và là nhà văn hóa lớn của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Internet. Bác hồ sinh ngày 19/5/1980 tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Bác sinh ra trong thời buổi đất nước đang sống trong cảnh lầm than, tủi nhục dưới ách thống trị của đế quốc Pháp, lớp lớp sỹ phu và đồng bào yêu nước đã đứng lên chiến đấu dành lại độc lập tự do nhưng đều thất bại. Thế nhưng, bằng tài năng, ý chí và sự kiên trì khó ai sánh kịp, bác Hồ đã quyết ra đi tìm đường cứu nước để mang đến cho dân tộc Việt Nam hòa bình, ấm no như ngày hôm nay.

Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/05/2018, hãy cùng nhớ về một số bài hát và bài thơ hay ca ngợi Hồ Chủ Tịch bạn nhé. Bài hát hay mừng sinh nhật Bác Hồ Những câu hát “Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa/ Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà/Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng/Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương” là tiếng lòng của nhạc sĩ Thuận Yến muốn gửi gắm đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc trong bài hát Bác Hồ - một tình yêu bao la. Bài hát này đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công và để lại trong lòng khá giả nhiều ấn tượng.

Ngoài ra còn có nhiều ca khúc nổi tiếng khác như “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”,“Người là niềm tin tất thắng”, “Đôi dép Bác Hồ”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, “Miền Trung nhớ Bác”, “Lời ca dâng Bác”, “ Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Trông cây lại nhớ đến Người”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”. Thơ mừng sinh nhật Bác Bác Hồ. Ảnh minh họa: Internet. 1. Mừng sinh nhật Bác 19/5 (Tú Nguyễn) Hôm nay mười chín tháng năm Ngày sinh nhật Bác con làm bài thơ Chỉ gặp Bác ở trong mơ Nhưng nay sự thật vần thơ tặng người Bác ơi cả nước khắp nơi Mừng ngày sinh nhật người người reo vang Hoa sen cờ đỏ sao vàng Kính dâng lên Bác cả ngàn lời ca Tuy rằng Bác đã đi xa Những lời Bác dạy vẫn là trong con Nước Nam nay đã đẹp hơn Đường lối chính sách vãn cần Bác soi Việt nam đất nước ta ơi Ngàn đời nghi nhớ công nguời mà thôi Hôm nay sinh nhật Bác rồi Ngàn hoa dâng Bác, Bác người kính yêu. 2. Nhớ ơn Bác Hồ (Hoa Lý) Bao năm đã nghỉ gót son Mà con như thấy Bác còn ở bên Chòm râu, mái tóc thân quen Vầng trán rộng, đôi mắt hiền thanh tao... Con về thăm Bác ngày nào Hàng tre xanh vẫn rì rào ý thơ: Gió đưa man mác rặng dừa Cá rô ơi nhớ mỗi giờ Bác thăm. Chiều buông gợn sóng lăn tăn, Bưởi thơm nhớ Bác ân cần sớm khuya. Đơn sơ căn gác bốn bề, Lặng tim nghe tiếng Bác về đâu đây. Ba Đình tỏa ngát hương say, Trời thu tháng Tám tung bay sắc cờ Bao miền hội ngộ Thủ đô Lắng nghe lời Bác bây giờ tự do. Muôn nhà hạnh phúc ấm no, Tình yêu Bác gửi trọn cho đồng bào. Một đời vẹn chữ thanh cao, Chia tay giây phút nghẹn ngào Bác đi. Non sông, gấm vóc còn ghi: Niềm tôn kính Bác chẳng gì chuyển lay. Việt Nam mãi mãi còn đây Là còn ơn Bác, còn dầy tin yêu! Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Internet. 3. Một vị hiền (Hoàng Từ) Đất Việt sinh ra một vị hiền Nam Đàn xứ Nghệ tiếng trung kiên Bác Hồ hiến trọn cho dân tộc Ái Quốc vẹn toàn với Tổ tiên Lặn lội tìm đường không ngại khổ Bôn ba dò lối chẳng than phiền Bao năm hải ngoại, Ngài về nước Giải phóng đồng bào thoát xích xiềng Mừng sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2018), hãy dành niềm tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc tới một con người bình thường nhưng đã làm nên điều phi thường cho dân tộc Việt Nam. Mãi noi gương Bác để trở thành người có ích cho đất nước.

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