Nhãn lồng Hưng Yên lần đầu tiên được lên sàn thương mại điện tử

Mùa vụ năm nay, sản lượng nhãn của tỉnh rơi vào khoảng 50.000 - 55.000 tấn, trong đó lượng nhãn đạt chất lượng VietGAP khoảng 20.000 tấn. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lượng nhãn tiêu thụ trong có lẽ sẽ giảm. Để giải quyết vấn đề này, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp cùng sàn thương mại điện tử Sendo đưa sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên quảng bá đồng thời cung cấp đến tay người tiêu dùng thông qua kênh bán hàng điện tử.

Theo thông tin từ Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết, sàn thương mại điện tử Sendo sẽ là nơi đầu tiên bán nhãn lồng Hưng Yên .

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Sendo cho biết,"bên cạnh việc mở bán trên sàn thì Sendo cũng có hoạt động hướng dẫn để nông dân tại Hưng Yên làm quen với công nghệ thương mại điện tử, bao gồm cách mở và quản lý gian hàng, đăng bán sản phẩm, kết nối với các đơn vị vận chuyển".

Để đảm bảo được độ tươi ngon đạt chuẩn VietGAP, với tất cả chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên còn được trợ giá, với ưu đãi đặc biệt giảm tới 35-50% và hộ trợ các chi phí vận chuyển trong những ngày chạy chương trình.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), ông Vũ Bá Phú chia sẻ: "Trái cây tươi khi được đưa lên sàn thương mại điện tử tiêu thụ sẽ giúp việc quảng bá rộng rãi và nhanh hơn đến người tiêu dùng. Mặt khác, khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử thì nông sản của chúng ta buộc phải tuân theo những điều kiện tiêu chuẩn của nhà phân phối và sàn thương mại điện tử. Cụ thể, phải có truy suất nguồn gốc, xác nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có nhãn mác, bao bì đóng gói theo tiêu chuẩn".

ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, hiện nay, bên cạnh sàn thương mại điện tử Sendo, các sàn thương mại điện tử lớn khác cũng đã có phương án phối hợp cùng Cục theo các thời điểm khác nhau để triển khai tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên trong cả mùa nhãn này.

Đại diện sàn thương mại điện tử Shoppe, chị Nguyễn Tuyết Trang cho biết, trước khi bước vào vụ thu hoạch, bên phía chị đã cử 6 đại diện của đơn vị xuống tận các vườn để giúp đỡ, hướng đãn nông đân từ khâu đóng gói hàng hóa để làm sao phù hợp với quy cách khi đưa lên các sàn thương mại điện tử. "Thay vì chỉ thu mua đơn giản thì chúng tôi sẽ đồng hành cùng nông dân để trực tiếp quảng bá nhãn lồng Hưng Yên" ,chị Trang nói.

Nông dân"livestream" bán nhãn lồng

Vụ nhãn này, xã Tân Hưng có 215ha, trong đó có diện tích nhãn VietGAP đạt 90ha. Theo ông Ngô Quốc Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, phương châm đang thực hiện là vừa chống dịch Covid-19 vừa tham gia mời gọi được nguồn tiêu thụ trong nước .ư

"Chúng tôi đã được tham dự các hội nghị trực tuyến để giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến với các thị trường và trong các chuỗi siêu thị ở các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Và việc đưa nhãn lên sàn thương mại điện tử là một trong những phương thức bán hàng, quảng bá rất tốt nhãn lồng Hưng Yên đến với người tiêu dùng cả nước" - ông Dương nói.

Đây chính là năm đầu tiên trái nhãn được đưa lên sàn thương mại điện tử, theo ông Nguyễn Văn Nên, Giám đốc HTX nhãn lồng xã Quảng Châu, TP.Hưng Yên, trong bối cảnh cảnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh doanh, sản xuất thì việc tiêu thụ sản lượng nhãn trên sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ tiêu thụ khoảng 50% tổng sản lượng của HTX dự kiến đạt khoảng 3.000 - 3.500 tấn.

"Chúng tôi đã làm việc cụ thể với các sàn giao dịch điện tử, đã được hướng dẫn về cách thức đóng gói, giới thiệu và bán sản phẩm. Đặc biệt, ngoài việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nhãn, khi tham gia người dân có thể trực tiếp livestream giới thiệu sản phẩm và chủ động chốt đơn hàng ngay trên sàn điện tử", ông Nên chia sẻ.