Người phụ nữ trắng tay, tan nát gia đình vì game tài xỉu online: Chuyên gia cảnh báo

Đời sống 11/07/2023 13:29

Chỉ cần vào MXH facebook, đánh tìm kiếm tài xỉu, ngay lập tức xuất hiện hàng loạt quảng cáo trò chơi đỏ đen này. Nào là tài xỉu về bờ; Game bài đổi thưởng; Tài xỉu Sunwin…

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chị N.T.T. (ở khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên) nội trợ trong gia đình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, kể từ khi chị nghe theo những người bạn xấu và tham gia vào trò chơi đỏ đen tài xỉu trên mạng.

Người phụ nữ trắng tay, tan nát gia đình vì game tài xỉu online: Chuyên gia cảnh báo - Ảnh 1
Nhiều phụ nữ tán gia bại sản vì trót đam mê chơi trò đỏ đen tài xỉu online - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Chị T. kể: Mỗi khi rảnh rỗi chị hay hay đi cà phê với mấy chị bạn. Thấy họ chơi game tài xỉu qua mạng,  sau đó thử chơi thì toàn được nên dần dần cũng ham, mà ham từ khi nào cũng không biết. Sau lúc được thì đến lúc thua, thua thì lại ham gỡ cứ thế chị giấu chồng giấu con để nạp tiền vào chỉ mong gỡ gạc. Nhưng nạp bao nhiêu thì hết bấy nhiêu.

Tương tự chị T., chị Hoàng Thị H. (ở Khoái Châu, Hưng Yên) thông qua người em đã tự tải phần mềm tài xỉu về điện thoại để tự nạp, tự chơi. Ban đầu là chơi nhỏ với số tiền nạp tài khoản vài triệu đồng. Sau đó số tiền cũng tăng dần lên. Càng thua càng ham gỡ, càng phải đánh to để gỡ. Sau một tháng chìm trong trò chơi đỏ đen may rủi. Số tiền tiền 75 triệu đồng đã "bốc hơi" chẳng còn một xu. 

Người phụ nữ trắng tay, tan nát gia đình vì game tài xỉu online: Chuyên gia cảnh báo - Ảnh 2

Nạp tiền thật, chơi bằng tiền ảo rồi lại rút ra bằng tiền thật - đó chính là ma lực thu hút số lượng người chơi bài bạc trên các trang web đánh bạc trực tuyến - Ảnh: Báo Phụ nữ Thủ đô

Chị Lò Thị Th. (ở Phù Yên, Sơn La) về làm công nhân ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Do thời gian vừa rồi ít việc làm nên chị đã lên mạng tìm công việc làm thêm online. Chị được mời gọi vào nhóm chốt đơn qua facebook. Từ đây chị bị "dìu dắt" vào trò chơi tài xỉu lúc nào không hay. Trong vòng chưa đến một tuần chị mất 15 triệu đồng - số tiền tích cóp cả mấy tháng trời. Đến lúc không còn đủ tiền thuê nhà trọ, chị phải gọi điện thoại về nhà cầu cứu gia đình "tiếp viện". 

Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ Thủ đô, anh Đặng Văn Thịnh, Chủ một quán cà phê ở Bắc Ninh, cho hay: Chỉ cần kích vào đường link fanpage tài xỉu trên facebook, ngay lập tức sẽ nhận được những lời mời gọi mở tài khoản. Ban đầu là chơi thử, sau đó thấy dễ ăn. Người chơi nạp tiền vào chơi thật, thì quả thực là cũng dễ ăn. Nhưng đó chỉ là ban đầu, đến sau thì đa phần đều thua nhẵn túi. 

Người phụ nữ trắng tay, tan nát gia đình vì game tài xỉu online: Chuyên gia cảnh báo - Ảnh 3
Nhiều phụ nữ rơi vào trò đỏ đen tài xỉu trên online bởi những cái bẫy trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Ngoài ra, những kẻ gọi mời người chơi còn dàn dựng các video dạy người chơi cách để thắng kèo tài xỉu. Nhưng tất cả chỉ là những chiêu trò lôi kéo mà thôi, khi trót sa chân vào thì chẳng ai có thể thắng được, anh Thịnh cho biết thêm.

Qua đó, các chuyên gia tâm lý cho biết, ham mê cờ bạc giống như một căn bệnh, khi đã “nghiện” thì thường rất khó bỏ và dễ lấn sâu hơn. Do đó, nhiều người ban đầu chỉ nghĩ chơi cho vui, nhưng sau một thời gian, khi máu đỏ đen đã “ngấm” vào người, thì không thể nào dứt ra được. Do đó, nếu gặp phải trường hợp chồng/vợ ham mê cờ bạc, đặc biệt là cờ bạc online, thay vì than vãn, trách mắng, vợ/chồng cần tìm cách giúp họ thay đổi như khuyên nhủ, động viên người thân không tham gia đánh bạc, giám sát hành vi, quản lý tài chính, nói về tác hại của cờ bạc không chỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình mà còn bị pháp luật nghiêm trị.

 

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Nghiện game và phim khiêu dâm nặng, thanh niên 19 tuổi dùng đao chém chết người bán rau bên đường

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Từ khóa:   game tài xỉu Cờ bạc online đỏ đen trên mạng

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