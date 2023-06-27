Lúc 1h sáng, đối tượng cầm cây đao dài 1 mét ra khỏi nhà thì gặp người đàn ông đậu xe máy, chuẩn bị mang rau ra chợ bán, liền vung đao đâm, chém người này chết ngay tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với N.T.K. (SN 2004, ngụ ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 18/6, K. cầm theo 1 cây đao dài gần 1m đi ra khỏi nhà. Khi đi khoảng 20m, K. thấy có người đàn ông đậu xe máy đang chuẩn bị đem rau cải ra chợ bán.

Đối tượng N.T.K. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao Thông

Lúc này, K. bất ngờ dùng đao chém nhiều nhát vào người đàn ông bán rau cải, khiến người này tử vong.

Qua khám xét tại nhà K., ngoài cây đao trực tiếp chém bị hại, công an thu giữ một số hung khí khác.

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, theo điều tra, K. không có việc làm, suốt ngày quanh quẩn tại nhà, có biểu hiện nghiện game bạo lực, phim khiêu dâm nặng. Lúc 1h sáng 18/6, K. cầm cây đao dài 1 mét ra khỏi nhà khoảng 20 mét thì gặp người đàn ông đậu xe máy, chuẩn bị mang rau ra chợ bán, liền vung đao đâm, chém người này chết ngay tại chỗ.

Khám xét nhà K., ngoài cây đao trực tiếp chém nạn nhân chết tại chỗ, cơ quan điều tra còn thu giữ một số hung khí nguy hiểm khác. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu làm rõ.

Tiền Giang: Nghi án chồng giết vợ trong đêm rồi treo cổ tự tử Người con trai nhận tin cha mẹ đang cự cãi, về nhà thì phát hiện người cha chết trong tư thế treo cổ, mẹ tử vong dưới kênh sau nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-game-va-phim-khieu-dam-nang-thanh-nien-19-tuoi-dung-ao-chem-chet-nguoi-ban-rau-ben-uong-596334.html