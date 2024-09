Ngôi nhà 3 tầng ở Hà Nội chìm trong biển khói, hàng chục người phun nước chữa cháy giữa trưa

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc xe máy điện và ô tô bốc cháy dữ dội, trong khi đó, cửa cổng của ngôi nhà đang đóng, nhiều người phải bơm nước, dập lửa qua khe cửa cổng. Sau vài phút, một người đàn ông được cho là chủ nhà đã mở được cửa, công tác chữa cháy thuận lợi hơn nên ngọn lửa nhanh chóng được khống chế.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

Hàng chục người phun nước chữa cháy giữa trưa - Ảnh: Báo Công Thương

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 9h58, ngày 26/9, một nhà dân tại số 20 (Ngõ 197 Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an quận đã điều động 2 xe chữa cháy và được chi viện 2 xe chữa cháy của Công an quận Hoàn Kiếm xuống hiện trường tổ chức cứu chữa. Đến 10h15 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường - Ảnh: VOV

Khu vực xảy ra cháy là nhà dân gồm 1 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 35m2. Ngọn lửa làm ảnh hưởng một diện tích khoảng 8m2 với các vật liệu cháy chủ yếu là các tấm gỗ, củi khô.

Nguyên nhân là do một người đàn ông nhà bên cạnh đun bếp củi tại tầng tum, gây cháy lan sang đống củi bên cạnh.