Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông trong tình trạng bị thương nặng đang quỳ xuống cầu xin đám đông tha mạng và phân bua rằng mình là chồng chứ không phải cướp giật.

Theo một số nguồn tin, sự việc xảy ra tại phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Người đàn ông trong clip bị nghi ngờ cướp giật điện thoại của một phụ nữ nên nhiều người dân xúm vào đánh dẫn đến bị thương và chảy máu miệng.