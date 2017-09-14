Người đàn ông bị thương khá nặng đã quỳ xuống van xin và phân bua rằng mình là chồng, chỉ muốn kiểm tra điện thoại vợ chứ không phải cướp.
Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông trong tình trạng bị thương nặng đang quỳ xuống cầu xin đám đông tha mạng và phân bua rằng mình là chồng chứ không phải cướp giật.
Theo một số nguồn tin, sự việc xảy ra tại phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Người đàn ông trong clip bị nghi ngờ cướp giật điện thoại của một phụ nữ nên nhiều người dân xúm vào đánh dẫn đến bị thương và chảy máu miệng.
Tuy nhiên, những gì người đàn ông này phân trần trong clip cho thấy đây không phải là vụ cướp giật mà là xích mích giữa hai vợ chồng Ông chồng vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên giằng lấy điện thoại đòi kiểm tra, bất ngờ bà vợ hô to "Cướp! Cướp!" khiến người đi đường xúm lại và đánh người đàn ông bị thương chảy máu.
Clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông phân bua mình không phải cướp giật