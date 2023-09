Tuy nhiên, những gì người đàn ông này phân trần trong clip cho thấy đây không phải là vụ cướp giật mà là xích mích giữa hai vợ chồng Ông chồng vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên giằng lấy điện thoại đòi kiểm tra, bất ngờ bà vợ hô to "Cướp! Cướp!" khiến người đi đường xúm lại và đánh người đàn ông bị thương chảy máu.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông phân bua mình không phải cướp giật