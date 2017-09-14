Nghi vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại đòi kiểm tra thì bị vợ hô 'cướp' khiến người dân xúm vào đánh?

Đời sống 14/09/2017 16:35

Người đàn ông bị thương khá nặng đã quỳ xuống van xin và phân bua rằng mình là chồng, chỉ muốn kiểm tra điện thoại vợ chứ không phải cướp.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông trong tình trạng bị thương nặng đang quỳ xuống cầu xin đám đông tha mạng và phân bua rằng mình là chồng chứ không phải cướp giật. 

Theo một số nguồn tin, sự việc xảy ra tại phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Người đàn ông trong clip bị nghi ngờ cướp giật điện thoại của một phụ nữ nên nhiều người dân xúm vào đánh dẫn đến bị thương và chảy máu miệng.

Tuy nhiên, những gì người đàn ông này phân trần trong clip cho thấy đây không phải là vụ cướp giật mà là xích mích giữa hai vợ chồng Ông chồng vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên giằng lấy điện thoại đòi kiểm tra, bất ngờ bà vợ hô to "Cướp! Cướp!" khiến người đi đường xúm lại và đánh người đàn ông bị thương chảy máu.

Clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông phân bua mình không phải cướp giật

Nghi vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại đòi kiểm tra thì bị vợ hô 'cướp' khiến người dân xúm vào đánh? - Ảnh 1
Người đăng tải clip cho biết người đàn ông này nghi vợ ngoại tình nên mới giật điện thoại kiểm tra, không ngờ bà vợ hô to "Cướp" khiến đám đông xúm vào vây đánh - Ảnh: Facebook

Nghi vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại đòi kiểm tra thì bị vợ hô 'cướp' khiến người dân xúm vào đánh? - Ảnh 2
Người đàn ông bị thương chảy máu - Ảnh: Facebook

Nghi vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại đòi kiểm tra thì bị vợ hô 'cướp' khiến người dân xúm vào đánh? - Ảnh 3
Anh đã quỳ xuống van xin đám đông và phân bua mình là chồng chứ không phải cướp - Ảnh: Facebook

Nghi vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại đòi kiểm tra thì bị vợ hô 'cướp' khiến người dân xúm vào đánh? - Ảnh 4
Người đăng tải clip xác nhận sự việc - Ảnh: Facebook

Nghi vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại đòi kiểm tra thì bị vợ hô 'cướp' khiến người dân xúm vào đánh? - Ảnh 5
Cư dân mạng bức xúc với hành động của một số người dân vây đánh người đàn ông trong clip dù chưa rõ thực hư - Ảnh: Facebook

Nghi vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại đòi kiểm tra thì bị vợ hô 'cướp' khiến người dân xúm vào đánh? - Ảnh 6
Hầu hết đều bức xúc với hành động của người vợ - Ảnh: Facebook

Nghi vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại đòi kiểm tra thì bị vợ hô 'cướp' khiến người dân xúm vào đánh? - Ảnh 7
Cư dân mạng đồng cảm và thương xót cho anh chồng - Ảnh: Facebook

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