Nếu không muốn rước bệnh vào người, hãy bỏ ngay thói quen này khi sử dụng điện thoại

Đời sống 18/11/2016 10:57

Khi xã hội phát triển, con người ngày càng phụ thuộc vào công nghệ. Hàng ngày, chúng ta dành rất nhiều thời gian để dán mắt vào màn hình điện thoại và máy tính bảng mặc dù không có nhiều công việc cần đến chúng.

Nhiều người trong chúng ta có xu hướng luôn mang điện thoại hoặc máy tính bảng bên mình ở khắp mọi nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ và kể cả nhà tắm. Để tránh buồn chán lúc đi vệ sinh, nhiều người thường dùng điện thoại hoặc máy tính bảng để đọc hoặc xem tin tức. Những tưởng đó là thói quen không có gì nguy hại đến sức khỏe chúng ta, nhưng chắc chắn bạn sẽ phải thay đổi quan điểm sau khi đọc bài viết này.

Nhà vệ sinh nơi ẩn chứa vi khuẩn

Ai cũng biết nhà vệ sinh là nơi ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn, virut gây bệnh cho con người. Nếu bạn mang theo điện thoại hay máy tính bảng vào đấy, các loại vi khuẩn, virut sẽ bám vào bề mặt của những vật này và chờ thời cơ xâm nhập vào cơ thể của chúng ta.

Đặc biệt đối với những ai thường xuyên sử dụng nhà vệ sinh công cộng, càng không được mang điện thoại theo bên mình khi đi vệ sinh. Nhà vệ sinh công cộng là một nơi rất bẩn và ẩn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh mà chúng ta không nhìn thấy được.

Nhiều người nghĩ rằng không phải bất cứ nhà vệ sinh công cộng nào cũng bẩn và đầy vi khuẩn để gây hại sức khỏe. Bạn nên nhớ chúng ta không kiểm soát được cách họ xử lý sàn nhà, vòi nước, bồn cầu như thế nào, có sạch khuẩn hay không. Nên tốt nhất, chúng ta vẫn phải cẩn thận để bảo vệ bản thân.

Những căn bệnh bạn có thể mắc phải

Những căn bệnh bạn có thể mắc phải do các vi khuẩn gây ra khi mang điện thoại hoặc máy tính bảng vào nhà vệ sinh như:

Salmonella – là một loại vi khuẩn gây ra bệnh nhiễm khuẩn về đường ruột. Vi khuẩn này có thể di chuyển từ ruột vào các tế bào máu để lan đi khắp cơ thể. Khi nhiễm vi khuẩn Salmonella, người bệnh sẽ có các triệu chứng như: nôn mửa, dạ dày bị co thắt, tiêu chảy, sốt, đau đầu. Bệnh này có thể lây từ người sang người một cách dễ dàng nếu người bệnh không rửa sạch tay sau khi đi vệ sinh và chạm vào thức ăn của người khác. Đối với người già và trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu sẽ gặp nguy hiểm nếu như nhiễm bệnh này.

Norovirus thường được gọi là virut viêm dạ dày, các triệu chứng ban đầu khi nhiễm bệnh đó là nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy. Đôi khi người bệnh còn có thể sốt, cơ bị đau nhức và cảm thấy mệt mỏi. Người bệnh có thể bị mắc bệnh này nhiều lần và dễ dàng lây nhiễm cho người khác.

 Vi khuẩn E coli hay còn gọi là vi khuẩn đại tràng, cũng giống như Norovirus hay Salmonella, vi khuẩn E coli cũng gây ra các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy cho người bệnh. Trong những trường hợp nặng, người bệnh sẽ bị sốt cao, ra nhiều mồ hôi và tay chân co quắp. Ngoài ra, khi tình hình bệnh trở nên nghiêm trọng sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn máu, suy thận. Loại vi khuẩn này nguy hiểm hơn so với hai loại trên, vì chúng có thể lây truyền qua đường tay – chân – miệng.

Theo kết quả nghiên cứu của trường Đại học Arizona, thì 9 trên 10 điện thoại và máy tính bảng của những người tham gia làm khảo sát, có kết quả dương tính với các loại vi khuẩn chứa trong phân. Vì vậy, bạn không nên mang điện thoại vào trong phòng tắm, đặc biệt là nhà vệ sinh công cộng.

 

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Từ khóa:   Thói quen không muốn rước bệnh dùng điện thoại

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