Nên đặt mâm cơm cúng giao thừa ở đâu để năm mới an khang, gặp nhiều may mắn

Cúng giao thừa hay còn gọi là cúng tất niên diễn ra vào đêm 30 Tết. Vào lúc này, các thành t? vi ên trong gia đình sẽ quây quần bên mâm cỗ để khấn vái, cầu nguyện nhưng điều tốt đẹp vào năm mới. Mặc dù nghi thức này đã có lịch sử hàng nghìn năm, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn thắc mắc không biết nên đặt mâm cơm cúng giao thừa trong nhà hay ngoài sân cho đúng, bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp tất cả những thắc mắc trong việc cúng giao thừa.

Theo phong tục từ xưa của ông bà ta truyền lại thì lễ cúng giao thừa tốt nhất nên tiến hành ở ngoài trời. Người xưa cho rằng mỗi năm gia đình chúng ta sẽ được trông nom bởi một vị thần, giao thừa chính là lúc những vị thần thay phiên cho nhau. Vì thời gian cấp bách nên họ chỉ có thể thưởng thức những món ăn một cách nhanh chóng hoặc chỉ ghé qua để chứng kiến lòng thành của gia chủ. Do đó, mâm cơm cúng đêm giao thừa cần được đặt ở phía bên ngoài hoặc ở trước cửa nhà để tấm lòng của gia chủ được bề trên chứng giám.

Những vật phẩm cần có trên mâm cúng

Thông thường, mâm cơm cúng giao thừa thường có một con gà trống luộc, đầu quay ra phía ngoài, một mâm ngũ quả và những món ăn không thể thiếu như canh khổ qua, thịt kho trứng,… được bày biện với tất cả tấm lòng thành kính của gia chủ.

Mỗi gia đình sẽ có cách bày trí mâm cơm cúng khác nhau tùy vào điều kiện của mình. Nhưng một điều lưu ý ở đây là mâm cơm chỉ nên đặt ở một cái mâm nhỏ chứ không được đặt lên bàn thờ. Bàn thờ lúc này chỉ nên đặt trái cây, một ít giấy tiền vàng mã tượng trưng là được, tuyệt đối không nên đặt cành vàng lá ngọc lấy ở chùa lên bàn thờ trong đêm giao thừa.

Một số tục lệ phổ biến trong dân gian vào đêm giao thừa

Đi lễ chùa

Sau khi việc cúng giao thừa ở gia đình hoàn tất, nhiều người sẽ tổ chức đi chùa lễ Phật để cầu mong những điều tốt lành nhất cho gia đình mình vào năm mới.

Khi đi chùa đầu năm, nên lưu ý một số việc như ăn mặc kín đáo, không mặc đồ quá ngắn hay quá mỏng. Bên cạnh đó, trong Phật đường không nên đùa giỡn, nói chuyện lớn tiếng. Nếu muốn dùng tiền làm từ thiện thì phải đặt vào thùng tam bảo chứ không được đặt trực tiếp lên bàn thờ Phật trong chùa.

Xông đất

Xông đất cũng là một tục lệ phổ biến ở nước ta, theo đó trước khi giao thừa đến trong nhà sẽ cử ra một người được cho là hợp tuổi để lên chùa cầu phước rồi mang về nhà sau giao thừa để năm mới gia đình gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

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