Nên đặt mâm cơm cúng giao thừa ở đâu để năm mới an khang, gặp nhiều may mắn

Đời sống 23/01/2017 11:14

Cúng tất niên là một trong những nghi thức quan trọng trong ngày Tết. Do đó, gia đình nào cũng muốn chuẩn bị lễ và cúng sao cho thật tốt nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn cảm thấy hoang mang vì không biết cúng ở đâu cho tốt.

Cúng giao thừa hay còn gọi là cúng tất niên diễn ra vào đêm 30 Tết. Vào lúc này, các thànht? viên trong gia đình sẽ quây quần bên mâm cỗ để khấn vái, cầu nguyện nhưng điều tốt đẹp vào năm mới. Mặc dù nghi thức này đã có lịch sử hàng nghìn năm, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn thắc mắc không biết nên đặt mâm cơm cúng giao thừa trong nhà hay ngoài sân cho đúng, bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp tất cả những thắc mắc trong việc cúng giao thừa.

Lễ cúng giao thừa nên cúng trong nhà hay ngoài trời

Nên đặt mâm cơm cúng giao thừa ở đâu để năm mới an khang, gặp nhiều may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo phong tục từ xưa của ông bà ta truyền lại thì lễ cúng giao thừa tốt nhất nên tiến hành ở ngoài trời. Người xưa cho rằng mỗi năm gia đình chúng ta sẽ được trông nom bởi một vị thần, giao thừa chính là lúc những vị thần thay phiên cho nhau. Vì thời gian cấp bách nên họ chỉ có thể thưởng thức những món ăn một cách nhanh chóng hoặc chỉ ghé qua để chứng kiến lòng thành của gia chủ. Do đó, mâm cơm cúng đêm giao thừa cần được đặt ở phía bên ngoài hoặc ở trước cửa nhà để tấm lòng của gia chủ được bề trên chứng giám.

Những vật phẩm cần có trên mâm cúng

Thông thường, mâm cơm cúng giao thừa thường có một con gà trống luộc, đầu quay ra phía ngoài, một mâm ngũ quả và những món ăn không thể thiếu như canh khổ qua, thịt kho trứng,… được bày biện với tất cả tấm lòng thành kính của gia chủ.

Nên đặt mâm cơm cúng giao thừa ở đâu để năm mới an khang, gặp nhiều may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi gia đình sẽ có cách bày trí mâm cơm cúng khác nhau tùy vào điều kiện của mình. Nhưng một điều lưu ý ở đây là mâm cơm chỉ nên đặt ở một cái mâm nhỏ chứ không được đặt lên bàn thờ. Bàn thờ lúc này chỉ nên đặt trái cây, một ít giấy tiền vàng mã tượng trưng là được, tuyệt đối không nên đặt cành vàng lá ngọc lấy ở chùa lên bàn thờ trong đêm giao thừa.

Một số tục lệ phổ biến trong dân gian vào đêm giao thừa

Đi lễ chùa

Sau khi việc cúng giao thừa ở gia đình hoàn tất, nhiều người sẽ tổ chức đi chùa lễ Phật để cầu mong những điều tốt lành nhất cho gia đình mình vào năm mới.

Nên đặt mâm cơm cúng giao thừa ở đâu để năm mới an khang, gặp nhiều may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi đi chùa đầu năm, nên lưu ý một số việc như ăn mặc kín đáo, không mặc đồ quá ngắn hay quá mỏng. Bên cạnh đó, trong Phật đường không nên đùa giỡn, nói chuyện lớn tiếng. Nếu muốn dùng tiền làm từ thiện thì phải đặt vào thùng tam bảo chứ không được đặt trực tiếp lên bàn thờ Phật trong chùa.

Xông đất

Xông đất cũng là một tục lệ phổ biến ở nước ta, theo đó trước khi giao thừa đến trong nhà sẽ cử ra một người được cho là hợp tuổi để lên chùa cầu phước rồi mang về nhà sau giao thừa để năm mới gia đình gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?