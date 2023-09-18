Do ảnh hưởng cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh, trên địa bàn huyện Châu Thành đã khiến 9 căn nhà tốc mái và 1 người bị điện giật tử vong.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 18-9, thông tin từ UBND huyện Châu Thành, Long An cho biết chiều tối 17-9, trên địa bàn xã Thuận Mỹ xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy mạnh. Hậu quả là 9 căn nhà bị tốc mái, một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Huỳnh (60 tuổi, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành). Nguyên nhân ban đầu là trong lúc mưa gió tốc mái nhà, ông Huỳnh đi kiểm tra chung quanh thì đạp trúng đường dây điện bị gió giật làm đứt, khiến ông tử vong.

Lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy. Ảnh: Báo Lao Động. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết các ban ngành đoàn thể huyện phối hợp với xã Thuận Mỹ đang khẩn trương giúp đỡ các hộ dân khắc phục sự cố thiên tai, hỗ trợ gia đình ông Huỳnh lo hậu sự. Theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, vào khoảng 16h chiều 8.9, trên địa bàn huyện Châu Thành cũng đã xảy ra mưa rất to kèm theo gió lốc gây tốc mái làm thiệt hại nhiều nhà dân, gãy đổ cây cối, trụ điện trên địa bàn các xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Bình Quới, Phú Ngãi Trị và gây ngập úng cục bộ một số khu vực.

Một căn nhà bị tốc mái nặng sau mưa dông. Ảnh: Báo Lao Động. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều căn nhà ở xã Thuận Mỹ bị tốc mái. Ảnh: Báo Lao Động. Thống kê sơ bộ, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy này đã làm tốc mái 137 nhà dân và một trường học, làm gãy đổ 7 trụ điện trung thế, 4 trụ điện hạ thế cùng nhiều cây cối dọc các tuyến đường. Hiện Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đang đến thăm hỏi động viên các gia đình, khẩn trương điều tra, thống kê mức độ thiệt hại do lốc xoáy, sớm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ bà con để xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Lào Cai: Trận mưa lũ lịch sử khiến 7 người tử vong và mất tích Theo ông Phàng Phủ Seng, Chủ tịch UBND xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xác nhận có nhất 7 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ vào đêm 12/9 trên địa bàn.

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