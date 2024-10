Miền Trung đang mưa lớn kéo dài sau bão Trà Mi: Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 7 tỉnh, thành phố

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các chuyên gia khí tượng nhận định, mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những giờ qua, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và Kon Tum đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Sông Rác 358,8mm (Hà Tĩnh); Kiến Giang 656,6mm (Quảng Bình); Vĩnh Ô 433,2 (Quảng Trị); Hồng Vân 268,6mm (Thừa Thiên Huế); Trung Tâm GD-DN 05-06 116,6mm (Đà Nẵng); La Dêê 120,8mm (Quảng Nam); Đăk Na 104,6mm (Kon Tum);...

Trong khi đó, dự báo 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh 30-60mm, có nơi trên 100mm; Quảng Bình 60-110mm, có nơi trên 160mm; Quảng Trị 20-40mm, có nơi trên 80mm; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và Kon Tum 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Đồn Biên phòng Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị vận động, hỗ trợ di dời người dân nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn - Ảnh: Vietnam+ (VietnamPlus)

Theo thông tin từ Vietnam+ (VietnamPlus), Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang 2 (Hà Tĩnh); Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn 3 (Quảng Bình); Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, thành phố Đông Hà, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế); Hòa Vang, các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước (Quảng Nam); Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Ia H' Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, thành phố Kon Tum, Tu Mơ Rông (Kon Tum).