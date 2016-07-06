Mẹo độc: Chỉ cần làm cách này, chảo cũ tưởng như vứt đi cũng trở nên mới cáu

Đời sống 06/07/2016 09:01

Việc xoong chảo bị cháy khi nấu ăn là chuyện cơm bữa, thế nhưng nếu cứ cố sức dùng miếng kim loại chà xát sẽ khiến lớp chống dính bị mất đi, gây nguy hại cho sức khỏe gia đình.

Chỉ với vài công đoạn đơn giản bạn đã có thể hô biến chảo cũ thành chảo mới

Mẹo độc: Chỉ cần làm cách này, chảo cũ tưởng như vứt đi cũng trở nên mới cáu - Ảnh 1

Chuẩn bị:

- Nước tẩy rửa ( Bạn nên mua loại nước tẩy rửa chuyên dùng để vệ sinh lò nướng, hoặc cũng có thể sử dụng nước rửa chén)

- Túi ni lông 

- Giấm ăn

- Dầu ăn

- Khăn giấy

Thực hiện:

- Cho dung dịch nước tẩy rửa vào túi ni lông, sau đó tiếp tục đổ nước tẩy rửa vào chảo cần được làm sạch. Chú ý phải bảo đảm dung dịch vẫn không bị đổ khỏi chảo. Buộc kín miệng túi và đem phơi nắng trong 1 ngày

- Hôm sau, bạn tháo túi và lấy chảo ra rửa như bình thường. Tiếp đến, hòa giấm với nước theo tỷ lệ 2:1 và cho lên bếp đun ấm hỗn hợp, sau đó nhấc xuống bếp để yên trong 30'. Làm vậy để đảm bảo dung dịch tẩy rửa được loại sạch, không còn ám vào chảo.

- Đổ hỗn hợp trên đi, tiếp tục rửa sạch chảo và lau khô, sau đó bật bếp và đặt chảo lên bếp "nung" khoảng 15', nhấc xuống để nguội dần.

- Để lấy lại vẻ bóng bẩy, khi chảo còn hơi nóng bạn quết một ít dầu ăn khắp chảo, để yên như thế cho đến khi chảo nguội hẳn bạn dùng khăn giấy lau sạch lớp dầu này. 

- Rửa sạch chảo bằng nước rửa chén và lau khô chảo, lúc này bạn sẽ không thể nhận ra chiếc chảo bóng loáng, sáng trưng trước mặt là chiếc chảo cũ mèm, cháy xém trước đây nữa.

Chần chừ gì mà không thử ngay đi nào!

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