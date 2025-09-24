Gia đình một bé trai 5 tuổi tại phường Hà Lầm (Quảng Ninh) đã gửi đơn kêu cứu tới nhiều cơ quan chức năng, tố cáo nữ gia sư có hành vi bạo hành ngay trong lúc dạy kèm tại nhà.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 24/9, chị V.T.A.H (SN 1995, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, về việc con trai 5 tuổi của chị bị nữ gia sư bạo hành, dùng cán vợt cầu lông đánh vào đầu.

Trong đơn, chị H. trình bày, con trai chị là P.V.L (SN 2020, được chẩn đoán chậm phát triển ngôn ngữ, gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, hòa nhập và mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Gia đình mong muốn có người kèm cặp để cháu sớm thích nghi với môi trường học đường. Từ đầu năm nay, qua giới thiệu của người quen, gia đình chị thuê bà Vũ Thị Mai H. (SN 1986, cùng trú phường Hà Lầm) làm gia sư cho con trai.

Hai bên thống nhất mỗi tuần học 5 buổi với mức học phí 180.000 đồng/buổi, mỗi buổi kéo dài một giờ. Tuy nhiên, chỉ sau ít tuần, phụ huynh nhận thấy con trai hay khóc nhiều trong giờ học, về đêm mất ngủ, hoảng loạn và sợ hãi. Trẻ thường xuyên có hành động giơ hai tay tránh né khi người lạ đến gần.

Bà Hường bặm môi, nghiến răng bẻ ngón tay cháu L. khi dạy học - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nghi ngờ con bị bạo hành, gia đình chị V.T.A.H đã đặt camera giấu kín trong phòng học. Kết quả, hình ảnh thu được cho thấy trong quá trình dạy học, bà H. nhiều lần quát tháo, đe dọa, tát, vặn tay bé trai và đặc biệt là dùng cán vợt cầu lông đánh vào đầu cháu.

Những cảnh quay này khiến gia đình vô cùng phẫn nộ và lập tức đối chất. Ban đầu bà Hương chối không đánh cháu L., nhưng sau khi biết gia đình có lắp camera ghi lại toàn bộ hành vi bà này mới quay ra xin lỗi.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị V.T.A.H đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, kèm theo hình ảnh, clip và thông tin cá nhân của người bị tố cáo.

Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, bảo vệ quyền lợi của cháu bé và có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự.

