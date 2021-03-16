Mặt nạ diếp cá - Bí quyết diệt mụn cho làn da nhạy cảm 

Hiện nay, ngoài việc dùng rau diếp cá như một loại rau gia vị để ăn hoặc chữa bệnh thì phái đẹp hoàn toàn có thể tự chế mặt nạ trị mụn hiệu quả tại nhà bằng loại nguyên liệu này.

Rau diếp cá là một thực phẩm tốt cho sức khỏe và cũng là nguyên liệu làm đẹp hữu hiệu. Nhờ vào thành phần dinh dưỡng phong phú có khả năng làm mát da, điều tiết độ ẩm trên da, giải độc và kháng khuẩn cao nên nhanh chóng “thổi bay” mụn. Do đó, khi bạn thường xuyên đắp mặt nạ diếp cá sẽ sớm sở hữu làn da khỏe mạnh, giàu sức sống, láng bóng và mềm mịn.

Khi đắp mặt nạ rau diếp cá đều đặn, các nốt mụn ẩn sẽ nổi lên và mụn thâm li ti sẽ dần bị thổi bay, đem lại cho bạn một làn da như ý muốn. Do đó, nó vừa được dùng như một loại rau thanh nhiệt, giải độc đồng thời là nguyên liệu có khả năng trị mụn ẩn và làm đẹp da.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, rau diếp cá sở hữu hàm lượng nước tương đối lớn nhanh chóng cấp ẩm cho da, có tác dụng cân bằng độ pH rất tốt. Đặc biệt lượng tinh dầu trong diếp cá còn có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn hiệu quả, rất tốt cho việc sát trùng và hỗ trợ phục hồi tế bào da suy yếu.

Rau diếp cá có tác dụng hoàn hảo trong việc trị mụn và làm sáng da

Không chỉ vậy, trong rau diếp cá còn chứa một lượng lớn chất Lycopen. Đây là một chất có khả năng ngăn chặn tia UV, làm mờ thâm, xóa nám và giảm tàn nhang. Nhờ vào chất này mà mặt nạ diếp cá có tác dụng vô cùng hoàn hảo trong việc trị mụn và làm sáng da theo thời gian sử dụng.

Bên cạnh đó, trong rau diếp cá còn chứa một lượng lớn vitamin A và beta-carotene. Trong đó beta-carotene là hợp chất khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A, có tác dụng tăng cường sức đề kháng, đồng thời duy trì khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường đối với làn da.

Ngoài ra trong rau diếp cá còn chứa vô số các thành phần dưỡng chất tốt cho da mụn như sắt, đồng, kali… giúp da khỏe mạnh, có tính đàn hồi tốt. Chính vì vậy, đắp mặt nạ diếp cá là lựa chọn tốt để trị mụn cho da nhạy cảm mà bạn nên áp dụng...

Các công thức mặt nạ diếp cá

Hiện nay, có rất nhiều cách sử dụng rau diếp cá trị mụn khác nhau. Tuy nhiên, đắp mặt nạ và uống nước diếp cá được sử dụng phổ biến hơn cả. Bởi trong uống ngoài bôi sẽ mang lại hiệu quả tốt, giải quyết triệt để nguồn gốc gây ra mụn, đặc biệt là mụn trứng cá.

Chính vì vậy, mỗi ngày bạn hãy bắt đầu bằng một cốc nước ép rau diếp cá để thanh lọc cơ thể. Việc này đặc biệt tốt với những người bị mụn nội tiết, mụn do nóng, giúp thải bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Đồng thời, hợp chất flavonoid chứa trong lá diếp cá có khả năng thúc đẩy chữa lành vết thương sau mụn, làn da sẽ được kích thích tái tạo, tăng độ đàn hồi để khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Bên cạnh đó, kết hợp với việc đắp các công thức mặt nạ diếp cá sau đây từ 2-3 lần/tuần sẽ nuôi dưỡng da hoàn hảo tiêu diệt mụn nhanh chóng.

Mặt nạ diếp cá và mật ong

Mật ong được mệnh danh là “thần dược” có nhiều công dụng tốt cho làn da mụn. Do chứa một lượng lớn chất kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa mụn hình thành, đồng thời cung cấp đa dạng các dưỡng chất cần thiết, tăng cường tái cấu trúc giúp da khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, mật ong cũng chứa một lượng nước lớn có tác dụng dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da… Khi được kết hợp cùng với rau diếp cá sẽ nâng cao hiệu quả điều trị, nhanh chóng mang lại cho bạn làn da trắng mịn và làm sạch mụn.

Mặt nạ diếp cá mật ong giúp da sạch mụn, trở nên mềm và mịn hơn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 nắm rau diếp cá

2 thìa mật ong nguyên chất

Rau diếp cá bạn rửa thật sạch rồi để ráo. Sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi ép lấy nước. Vệ sinh da mặt sạch sẽ, rồi trộn đều nước ép diếp cá với 2 thìa mật ong nguyên chất theo tỷ lệ 1:1. Tiếp theo bạn thoa đều hỗn hợp lên mặt. Chờ khoảng 20 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào da rồi rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước mát để làm se khít lỗ chân lông.

Thổi bay mụn với mặt nạ diếp cá và lô hội

Diếp cá và lô hội là một sự kết hợp tuyệt vời, có tác dụng vô cùng hiệu quả thổi bay mụn cho làn da nhạy cảm. Bởi lô hội chứa đến 19 axit amin thiết yếu, vitamin nhóm B như B12, vitamin C, E. Đây đều là các dưỡng chất rất tốt cho da mụn. Thúc đẩy các tế bào enzyme luôn khỏe mạnh và giúp cho hoạt động chuyển hóa diễn ra tốt hơn. Đồng thời lô hội cũng chứa một lượng nước lớn, giúp cải thiện tình trạng mất nước, thanh lọc cơ thể, loại bỏ các chất thải và chất độc, tiêu trừ độc tố.

Không những vậy, một vài nghiên cứu còn cho thấy lô hội chứa tinh chất giống như chất se da, giúp diệt khuẩn, giảm mụn và làm sạch tế bào chết. Cộng với tính mát của diếp cá sẽ nhanh chóng diệt hết mụn và mang lại làn da căng tràn sức sống.

Da tươi trẻ, tràn đầy sức sống với mặt nạ diếp cá lô hội

Nguyên liệu:

1 gram rau diếp cá

1 gram gel lô hội

Bạn hãy lấy phần rau diếp cá đã được xay nhuyễn trộn chung với gel lô hội để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ thì hãy thoa đều hỗn hợp lên da mặt, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 20 phút cho mặt nạ khô rồi rửa sạch bằng nước mát.

Mặt nạ diếp cá và muối biển

Bạn cũng sẽ nhanh chóng đánh bay những nốt mụn đáng ghét bằng cách đắp mặt nạ diếp cá và muối biển. Đây là cách trị mụn đơn giản và tiết kiệm nhất. Muối có tính sát khuẩn cao giúp giảm viêm, diệt khuẩn làm mụn nhanh xẹp đi. Đặc biệt nó còn có tác dụng giảm nhờn thích hợp cho làn da dầu giúp da luôn thông thoáng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 nắm rau diếp cá.

1 thìa muối biển loại hạt (bạn cũng có thể thay thế bằng muối ăn thông thường.)

Rau diếp cá sau khi rửa sạch thì để ráo, sau đó cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn cùng với muối. Rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt rồi đắp hỗn hợp này lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút cho các dưỡng chất thấm đều vào trong rồi rửa sạch bằng nước mát.

Lưu ý: Loại mặt nạ này rất bắt nắng. Vì vậy, chỉ nên đắp vào ban đêm trước khi đi ngủ. Trước khi ra ngoài thì cần thoa kem chống nắng và che chắn làn da thật kỹ càng.

Da khỏe, đàn hồi tốt với mặt nạ diếp cá muối biển

Với những công thức trị mụn bằng mặt nạ diếp cá ở trên sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của bạn. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà bạn không áp dụng ngay để tự giúp mình trở nên xinh đẹp hơn với làn da sạch mụn. Để nâng cao hiệu quả trị mụn hơn nữa thì hàng ngày bạn cũng hãy ăn thêm rau diếp cá để tăng cường hệ miễn dịch, kích thích sản sinh ra các tế bào bạch huyết. Nhờ đó giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, giúp da căng tràn sức sống, hạn chế mụn hình thành.