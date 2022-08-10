Lịch tựu trường và khai giảng của học sinh TP.HCM tất cả các cấp

Gia Đình Mới cập nhật thông tin về lịch tựu trường, lịch khai giảng của học sinh TP.HCM tất cả các cấp học chính xác nhất.

Ngày 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 22/8/2022. Học sinh mầm non tựu trường ngày 31/8/2022.

Lịch khai giảng của học sinh TP.HCM tất cả các cấp là ngày 5/9/2022.

Thời gian học kỳ I sẽ diễn ra từ 5/9/2022 đến 14/1/2023.

Thời gian học kỳ II diễn ra từ 16/1/2023 đến 20/5/2023.

Lịch bế giảng năm học từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023.

Thời gian nghỉ tết Âm lịch của học sinh TP.HCM năm 2023 bắt đầu từ 18/1/2023 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng 1 Âm lịch).

Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 của TP.HCM cụ thể như sau:

6 trường hợp người lao động được nhận tiền mặt thay cho việc đóng bảo hiểm xã hội Những người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được doanh nghiệp thanh toán thêm một khoản tiền tương đương với tiền mà doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho người lao động.

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