Lịch tựu trường và khai giảng của học sinh TP.HCM tất cả các cấp

Đời sống 10/08/2022 15:23

Gia Đình Mới cập nhật thông tin về lịch tựu trường, lịch khai giảng của học sinh TP.HCM tất cả các cấp học chính xác nhất.

Ngày 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

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Theo đó, học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 22/8/2022. Học sinh mầm non tựu trường ngày 31/8/2022.

Lịch khai giảng của học sinh TP.HCM tất cả các cấp là ngày 5/9/2022.

Thời gian học kỳ I sẽ diễn ra từ 5/9/2022 đến 14/1/2023.

Thời gian học kỳ II diễn ra từ 16/1/2023 đến 20/5/2023.

Lịch bế giảng năm học từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023.

Thời gian nghỉ tết Âm lịch của học sinh TP.HCM năm 2023 bắt đầu từ 18/1/2023 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng 1 Âm lịch).

Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 của TP.HCM cụ thể như sau:

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Từ khóa:   tiểu học THCS THPT Giáo dục thường

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