Lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang, ‘đại gia Cần Thơ’ Ngân Collagen tiếp tục bị khui 'nói dối'

Ngân Collagen tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi lên tiếng đính chính vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang tiếp tục bị khui 'nói dối'.

Theo thông tin ZNews, tối 9/9, Ngân Collagen có buổi livestream trên kênh TikTok phụ đang sử dụng, có 121.000 người theo dõi. Trong livestream, nhiều người liên tục bình luận, nhắc đến vụ việc "resort 22.000 ha" đang gây chú ý trên mạng xã hội, yêu cầu cô giải thích.

Cụ thể, ngày 8/9, nhiều dân mạng chia sẻ lại một video của "đại gia Cần Thơ" hồi cuối tháng 4, khi cô và chồng đi thăm khu resort tại thành phố Nha Trang (cũ) của một đối tác.

Trong video, cô cho biết dự án rộng tới 22.000 ha, đang xây dựng dở do dịch Covid-19. Hiện, đối tác quyết định cho xây dựng tiếp khu resort để kinh doanh và tin tưởng giao cho công ty xây dựng của chồng Ngân Collagen thi công.

Lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang, ‘đại gia Cần Thơ’ Ngân Collagen tiếp tục bị khui 'nói dối' - Ảnh 1
Ngân Collagen. 

Chi tiết resort rộng 22.000 ha (tương đương 220 km2) bị nhiều người chỉ ra là vô lý, bởi diện tích của thành phố Nha Trang (cũ) chỉ khoảng 254 km2.

Trong livestream mới nhất, Ngân Collagen cho biết video ban đầu được đăng trên kênh TikTok chính của cô là "Trần Thị Bích Ngân", có 635.000 người theo dõi. Lúc đó, cô nhầm lẫn khi lồng tiếng cho video nên nói diện tích khu resort là 22.000 ha và đã đính chính lại ở phần bình luận.

"Tổng diện tích là 22 hecta cả nhà nhé", cô viết.

Để chứng minh, Ngân Collagen sử dụng một điện thoại khác, truy cập vào tài khoản "Trần Thị Bích Ngân". Cô cũng cho biết đã tự khóa tài khoản này vào thời gian trước.

Động thái này khiến Ngân Collagen tiếp tục bị "khui" từng nói dối. Cụ thể hồi tháng 6, cô cho biết kênh TikTok chính bị khóa (chiếm quyền), phải tìm cách lấy lại nên chuyển qua dùng kênh phụ. Song với tuyên bố mới nhất, tài khoản đó do cô tự khóa thay vì bị ai tấn công. Hiện, kênh này cũng đã được chuyển về chế độ riêng tư.

Nhiều người theo dõi tỏ ra ngán ngẩm trước những phát ngôn bất nhất của "phú bà Cần Thơ", nhất là sau loạt lùm xùm liên quan đến cô thời gian qua.

Hồi tháng 4, cô bị nhiều người đặt nghi vấn về việc sở hữu căn biệt thự 500 tỷ đồng hay bị nhiều người bóc mẽ sử dụng túi, quần áo hiệu giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng dù liên tục khoe cuộc sống giàu có, thành đạt.

Hồi tháng 5, cô và DJ Ngân 98 đấu tố nhau liên quan sản phẩm giảm cân mình quảng cáo. Mỗi bên đều khẳng định mình bán sản phẩm chất lượng, uy tín và bị đối phương "chơi xấu". Các sản phẩm này sau đó đều thuộc diện bị Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn gốc.

Lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang, ‘đại gia Cần Thơ’ Ngân Collagen tiếp tục bị khui 'nói dối' - Ảnh 2
Ngân Collagen tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. 

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tuýt còi 2 sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen do cá nhân có biệt danh “Ngân Collagen” quảng cáo vi phạm quy định. Sản phẩm “Kẹo táo thải mỡ bụng” và “N-collagen Chanh plus” chưa được cấp giấy tiếp nhận công bố và xác nhận nội dung quaảng cáo.

Cả hai sản phẩm đều được ghi là thực phẩm bổ sung, do các công ty tại TPHCM phân phối và sản xuất tại điểm công nghiệp Đan Phượng (Hà Nội).

Dù từng bị cơ quan chức năng tuýt còi nhưng nhiều sản phẩm khác của hot girl này vẫn tiếp tục kinh doanh hàng chục loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp trên mạng xã hội.

Chỉ cần lên mạng tìm kiếm từ khoá Ngân Collagen sẽ xuất hiện hàng chục trang mạng, trang cá nhân có quảng cáo các sản phẩm của Ngân Collagen, trong đó phải kể đến trang Trần Bích Ngân có tích xanh vẫn quảng cáo rầm rộ nhiều sản phẩm làm đẹp.

Gần đây nhất, trang vẫn quảng cáo sản phẩm Phun sương cấp ẩm Collagen Ha giúp da sáng mịn, căng bóng da hay Collagen Tổ yến đông trùng hoặc face nhân sâm vàng...

Lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang, ‘đại gia Cần Thơ’ Ngân Collagen tiếp tục bị khui 'nói dối' - Ảnh 3
Nhiều sản phẩm khác của Ngân Collagen bày bán trên mạng. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trên các sàn thương mại hàng chục sản phẩm như Kem Face Nhân Sâm N Collagen - Mỹ Phẩm NCollagen - Trần Thị Bích Ngân, Kem Face Nhân Sâm Xanh NCollagen Trần Thị Bích Ngân, Chống nắng NCollagen... vẫn được bày bán. Ngay cả trên nền tảng xã hội cá nhân của Ngân Collagen, các livestream bán hàng vẫn đều đặn diễn ra, giới thiệu các sản phẩm làm trắng da, trị nám, collagen uống, giảm cân... kèm theo cam kết "đẹp cấp tốc", "hiệu quả sau 7 ngày". Nhiều tài khoản TikTok khác cũng đăng tải video giới thiệu sản phẩm gắn tên Ngân Collagen với hàng loạt clip triệu view.

Đáng lo ngại, thông tin về nhà sản xuất, số công bố, và hạn sử dụng của nhiều sản phẩm không rõ ràng. Người tiêu dùng hầu như không thể xác minh được chất lượng thực sự, trong khi sản phẩm vẫn được rao bán với giá cao, đánh vào tâm lý sính hàng ngoại, sính trắng da, ngừa bệnh.

Sau loạt ồn ào, hiện Ngân Collagen vẫn tiếp tục đăng tải nhiều video về cuộc sống trong căn biệt thự ở Cần Thơ và quảng cáo các sản phẩm giảm cân, làm đẹp mình kinh doanh.

Ngoài bán giảm cân trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, "Ngân Collagen" còn kinh doanh một số loại kem dưỡng da, kem trị nám, trị mụn, son dưỡng... mang thương hiệu N-Collagen.

