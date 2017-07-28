Lệ Rơi bất ngờ tiết lộ danh tính cha ruột của con trai Bella khiến cư dân mạng xôn xao

Đời sống 28/07/2017 16:25

Kể từ khi thông tin Bella mang thai được tiết lộ, cư dân mạng luôn ráo riết truy lùng danh tính cha đứa trẻ. Mới đây nhất, Lệ Rơi đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh của một người đàn ông và tuyên bố rằng đây mới chính là cha của đứa trẻ.

Cách đây khoảng một tháng, thông tin Bella sinh con trai đã khiến cư dân mạng xôn xao. Hầu hết mọi người đều tò mò về thông tin người đàn ông đã khiến cô mang thai.

Sau khi trở về từ TP.HCM, Bella đã có một cuộc gặp mặt riêng với Lệ Rơi và có những bức hình vô cùng thân thiết. Điều này khiến cư dân mạng nghi ngờ anh chính là người cha bí mật của đứa trẻ.

Tuy nhiên, cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của Lệ Rơi đã đăng tải hình ảnh Bella chụp chung với một người đàn ông và nói đây mới chính là cha của đứa trẻ. Cụ thể, Lệ Rơi chia sẻ như sau:

Lệ Rơi bất ngờ tiết lộ danh tính cha ruột của con trai Bella khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh 1
Lệ Rơi bất ngờ chia sẻ hình ảnh 1 người đàn ông và tuyên bố đây chính là cha ruột của con trai Bella - Ảnh chụp màn hình

“Xin đính chính đây mới là bố của mẹ con Bella. Nó đã lặn lội để tìm và chăm sóc, gặp mẹ con nhà nó cưới rất tươi. Hôm đó mình đã nghi ngờ rồi. Không phải sao nó cứ lặn lội úp mở, lén lút chăm sóc mẹ con Bella.

Đã tìm ra ông bố thực sự của mẹ con Bella đây rồi”.

Bài viết của Lệ Rơi nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện. Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò để Lệ Rơi PR tên tuổi của mình vì anh chàng đang có ý định tấn công vào showbiz.

Lệ Rơi bất ngờ tiết lộ danh tính cha ruột của con trai Bella khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh 2
Trên trang cá nhân của mình, người đàn ông này tuyên bố sẽ hỗ trợ Bella phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh chụp màn hình

Được biết, người trong bức ảnh chụp chung với Bella chính là người đã tuyên bố sẽ hỗ trợ cô 100% tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Điều này càng khiến nhiều người nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện mà Lệ Rơi đã chia sẻ trên trang cá nhân. Nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi liệu có phải Lệ Rơi và người đàn ông này đang lợi dụng Bella để gây sự chú ý với cộng đồng mạng?

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật sự việc.

Lệ Rơi và Bella là hai trong những cái tên rất phổ biến trong cộng đồng mạng. Khi nhắc đến Lệ Rơi, người ta sẽ nhớ ngay đến những clip cover thảm họa của anh. Được biết, Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987 tại Hải Dương. Anh từng tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp Hà Nội và văn bằng 2 Đại học Kinh tế Quốc Dân. Sau một thời gian dài ở ẩn, mới đây Lệ Rơi lại gây bão trên mạng xã hội khi xuất hiện cùng Bella và công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ.

Bella được cư dân mạng ưu ái đặt cho những cái tên như “hotgirl quỵt tiền”, “hotgirl Bella”. Tên thật của Bella là Đoàn Thúy Hà (31 tuổi), quê ở Hải Dương. Dù không xinh đẹp hay có tài năng đặc biệt nhưng Bella nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng nhờ khả năng “chửi người như bắn rap” và những đoạn clip quỵt tiền lan tràn trên mạng xã hội.

Sau khi bị đánh hội đồng, 'hot girl quỵt tiền' Bella chuẩn bị được hỗ trợ phẫu thuật để tấn công vào showbiz?

Sau khi bị đánh hội đồng, 'hot girl quỵt tiền' Bella chuẩn bị được hỗ trợ phẫu thuật để tấn công vào showbiz?

Sau vụ ồn ào vì bị đánh hội đồng trên phố, Bella lại tiếp tục gây sóng gió trên mạng xã hội khi có người tuyên bố sẽ hỗ trợ cô phẫu thuật thẩm mỹ tấn công showbiz.

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