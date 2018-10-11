Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm trên thế giới có khoảng 17,5 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch và số bệnh nhân tim mạch tích lũy ngày một nhiều. Trong một cuộc hội thảo của Bộ Y Tế vào tháng 07-2018 cho biết, bệnh tim mạch là bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất ở Việt Nam gây ra 30% số ca tử vong trên toàn quốc. Bệnh tim mạch đã và đang là một gánh nặng cho xã hội với tỷ lệ tử vong và tàn phế cao hàng đầu trong các loại bệnh. Bên cạnh đó, chi phí cho chăm sóc, điều trị bệnh tim mạch cũng là gánh nặng đáng kể với gia đình các bệnh nhân và xã hội với hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Chính vì vậy, tổ chức MD1WORLD – là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2012 tại Hoa Kỳ với mục tiêu kết nối các tổ chức y tế về tim nhi – với lần thứ 2 quay trở lại Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện tim Hà Nội thành lập dự án 5 năm với mục tiêu đưa Bệnh viện tim Hà Nội trở thành một “Regional center (trung tâm vùng)” tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cho bệnh nhân nhi mắc bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Tim Hà Nội thông qua các chương trình trao đổi y tế giữa Bệnh viện và MD1World. Thông qua các chương trình trao đổi y tế theo dự án, ngoài việc hỗ trợ mổ tim cho các bệnh nhân nhi, các bác sỹ của Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ trao đổi kiến thức, học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ từ các chuyên gia tim mạch hàng đầu của Mỹ. Hoạt động đầu tiên của chương trình chính là hoạt động hỗ trợ mổ tim và thông tim cho 14 trường hợp trẻ mắc tim bẩm sinh được diễn ra trong tháng 10/2018.

Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền – Phó Giám đốc bệnh viện tim Hà Nội phát biểu tại chương trình

Trước đó, tổ chức MD1WORLD và Bệnh viện tim Hà Nội đã có bề dày hợp tác: các bác sĩ của 2 đơn vị đã cùng hội chẩn trực tiếp cũng như trực tuyến nhiều ca bệnh phức tạp trước khi tiến hành mổ; năm 2015, Bệnh viện Tim Hà Nội đã phối hợp với MD1WORLD mổ tim cho các bé có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực tim mạch. Dựa trên những kinh nghiệm và thành quả đó, trong tương lai không xa, với sự hỗ trợ và hợp tác với MD1WORLD sẽ góp phần giúp Bệnh viện Tim Hà Nội trên con đường phát triển, trở thành một trung tâm tim mạch có uy tín trong nước và trong khu vực.

Bác sỹ Wyman Lai – Giám đốc chuyên môn của tổ chức MD1World phát biểu

Thượng tọa, tiến sĩ Thích Nhật Từ - sáng lập Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chia sẻ trong chương trình

Chương trình “Tiếng vọng từ Trái tim” là một chương trình có ý nghĩa nhân văn và rất thiết thực với các bệnh nhân tim mạch, gia đình cũng như xã hội. Chương trình ra đời không chỉ giúp cho các bệnh nhi được phẫu thuật và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe hậu phẫu mà đội ngũ y bác sĩ trong lĩnh vực tim mạch còn được đào tạo nâng cao kiến thức y tế. Cũng chính vì ý nghĩa cao đẹp của chương trình mà Vinamilk và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã quyết định đồng hành cùng chương trình thông qua việc hỗ trợ kinh phí cụ thể Vinamilk sẽ hỗ trợ 7 ca mổ tim trong năm 2018 - tương đương 700 triệu đồng và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho các chi phí y tế, thuốc men liên quan.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Vinamilk tặng quà cho gia đình bệnh nhi được điều trị trong năm nay

Đại diện bệnh viên tim Hà Nội, tổ chức MD1World và hai nhà tài trợ trao đổi với phóng viên và gia đình bệnh nhi tại buổi Lễ ký kết

Được biết, bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh, Vinamilk luôn chú trọng thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội trong suốt nhiều năm qua điển hình là hỗ trợ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM từ năm 1995 đến nay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng và đã thực hiện được 190 ca mổ tim miễn phí và 1000 ca mổ mắt cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng 33 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương gần 140 tỷ đồng đến với gần 420 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam qua 10 năm hành trình.

Quỹ Đạo Phật ngày nay do Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Nhật Từ sáng lập vào năm 2013 với sứ mệnh hoạt động về các lĩnh vực: từ thiện; học bổng; ấn tống kinh sách; xây dựng trường học, cầu đường; hỗ trợ y tế nhằm chia sẻ tình thương và ánh sáng Phật Pháp cho những mảnh đời bất hạnh. Qũy Đạo Phật Ngày nay đã có những hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua trên khắp mọi miền đất nước, đã giúp mổ cườm hàng trăm ca mỗi năm, tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội, viện dưỡng lão, trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên, bệnh nhân ung bướu và các nạn nhân thiên tai...…

Tại buổi lễ ký kết này, Vinamilk và Quỹ Đạo Phật ngày nay mong rằng việc đồng hành cùng MD1WORLD và Bệnh viện tim Hà Nội sẽ góp phần hỗ trợ những khó khăn mà bệnh nhi tim mạch đang trải qua, đồng thời góp tiếng nói vào việc kêu gọi xã hội cùng chung tay hỗ trợ các bệnh nhân, góp phần làm giảm gánh nặng xã hội thông qua mô hình dự án phát triển năng lực các y bác sỹ trong lĩnh vực tim mà MD1WORLD đang phối hợp với Bệnh viện tim Hà Nội.