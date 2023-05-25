Khánh Hòa: Cháy nhà khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm

Đời sống 25/05/2023 19:28

Giữa trưa, đám cháy lớn bốc lên dữ dội từ căn nhà, một người đã tử vong ngay sau đó.

Dẫn nguồn tin từ báo VnExpress, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xác nhận vừa xảy ra một vụ cháy nhà cấp 4 trên địa bàn khiến một người tử vong. 

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 25/5/2023, tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, khói lửa bốc ra dữ dội từ căn nhà mái tôn. Mọi người xung quanh đã tìm cách dập lửa nhưng không thành. Thời điểm xảy ra đám cháy, trong nhà có một người phụ nữ (chừng 30 tuổi, chưa rõ danh tính).

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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo VnExpress

Dẫn nguồn tin từ báo VietNamNet, cảnh sát PCCC cũng được huy động đến hiện trường dập lửa, các chiến sĩ dùng vòi rồng khống chế lửa sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong trong đám cháy.

Qua lời kể của hàng xóm, gia đình nạn nhân là người sống ở nơi khác đến, ít tiếp xúc người dân xung quanh. Nạn nhân sống cùng người đàn ông, thời điểm xảy ra vụ cháy người này không có mặt ở hiện trường. 

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng nơi phát hiện người phụ nữ bị 'đốt xác' cháy xém bỏ trong vali

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng nơi phát hiện người phụ nữ bị 'đốt xác' cháy xém bỏ trong vali

Một số người dân tại khu vực gần hiện trường nơi phát hiện vali chứa xác người phụ nữ bị đốt cháy bỏ trong vali đã vô cùng bàng hoàng.

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