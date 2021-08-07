Kênh Bà Tân Vlog tăng trưởng 35% mỗi tháng, lộ thu nhập chục tỷ đồng mỗi năm?

Kênh Bà Tân Vlog có hơn 4,16 triệu người đăng ký, được Social Blade đánh giá là một trong những kênh Youtube có tốc độ tăng trưởng mạnh.

Nhắc đến Bà Tân Vlog nhiều người hẳn sẽ nhớ tới những clip được đăng tải trên kênh Youtube với nội dung "siêu to khổng lồ". Kênh Bà Tân Vlog được thành lập vào tháng 2/2018, tuy nhiên tới tháng 5/2019 mới chính thức hoạt động. Người đứng sau thành công của kênh này chính là cậu con trai Hưng Vlog. Bà Tân Vlog và con trai Hưng Vlog - Ảnh: Internet Bà Tân Vlog là một trong số 3 kênh Youtube tăng lượt đăng kí nhanh nhất thế giới trong vòng 24h. Hiện tại, kênh của bà Tân đã đạt được nút vàng Youtube. Tuy nhiên sau một thời gian, kênh của bà Tân ngày càng có nhiều nội dung phản cảm, nhiều món ăn của bà Tân thực hiện bị tố không đảm bảo vệ sinh thực phẩm,... Tuy không còn giữ được phong độ như ngày đầu nhưng tính tới thời điểm hiện tai, kênh Bà Tân Vlog vẫn có 4,16 triệu người đăng ký theo dõi. Và mức tăng trưởng được đánh là mạnh.

Kênh Bà Tân Vlog với 4,16 triệu người đăng ký - Ảnh chụp màn hình kênh Youtube NV Theo thống kê của Social Blade, trong 30 ngày qua, kênh Youtube Bà Tân Vlog có mức tăng trưởng view 35,7% (với 12,183 triệu view), tăng trưởng lượt đăng kí đạt 100% (với 20.000 subscribers). Kênh Youtube của bà Tân hiện có tổng cộng 838,4 triệu view cho 322 video đã đăng tải. Ước tính mỗi tháng bà Tân có thể kiếm từ 3.000 - 48.700 USD (khoảng 68 triệu - 1,1 tỷ đồng). Như vậy, trung bình mỗi năm bà có thể thu từ 36.500 - 584.800 USD (khoảng 837,6 triệu - 13,4 tỷ đồng).

Thống kê của Social Blade, kênh Bà Tân Vlog vẫn có tốc độ tăng trưởng mạnh - Ảnh: Social Blade Trước đó bà Tân từng chia sẻ, để có tiền làm các video bà đã phải dùng tiền làm nông, phụ hồ để mua nguyên, vật liệu nhằm phục vụ cho các món ăn trong video và làm video. Mỗi lần chuẩn bị nguyên liệu cho một video, bà phải bỏ ra số tiền khoảng vài trăm nghìn đồng. Bà Tân cũng phủ nhận nhập khủng mà bà nhận được từ việc sản xuất video. Bà Tân chia sẻ: "Kiếm được mấy tỉ một tháng thì bà Tân đã không phải mặc áo đểu, đi dép lê thế này. Người ta toàn ấp tiền vào người bà bằng lời thôi. Làm gì có nhiều tiền thật đâu. Ai cũng bảo bà này giàu lắm nhưng tiền làm YouTube cũng chỉ ngang công đi xách vữa thôi". Hiện tại, bà Tân còn có một kênh về ẩm thực có tên Ẩm thực với 24.9 ngàn lượt đăng ký theo dõi. Tuy nhiên kênh này chỉ mới đăng tải 3 clip. Hiện tại, trước thông tin về việc có thu nhập "khủng" bà Tân và con Trai vẫn chưa có bất cứ chia sẻ nào.

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