Thời điểm cuối năm, theo phong tục tập quán của ông bà ta thời xưa, việc rút chân nhang là việc cần làm. Bát nhang sau một năm thường nhiều chân nhang và cần phải tỉa bớt để gọn gàng hơn. Việc này còn giúp tạo sự thông thoáng, vận khí tốt hơn, tài lộc dồi dào hơn. Ngày rút chân hương Thần Tài thường là ngày 23 tháng Chạp, một số gia đình không sắp xếp làm đúng ngày được thì có thể thực hiện vào ngày khác.

Rút chân nhang bàn thờ Thần Tài là việc quen thuộc đối với mỗi gia đình vào cuối năm. Vì đây là vấn đề liên quan đến thủ tục thờ cúng nên không thể thực hiện tùy tiện mà phải thật tỉ mỉ và cẩn thận. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách rút chân nhang bàn thờ Thần Tài đúng cách để năm mới nhiều tài lộc.

Để thực hiện thủ tục đúng phong thủy, phong tục, bạn có thể tham khảo cách rút chân nhang bàn thờ Thần Tài sau:

Việc vệ sinh bàn thờ và rút chân nhang phải được tiến hành hết sức tỉ mỉ, cẩn thận theo đúng thủ tục thời xưa, không được tùy tiện làm qua loa. Vì khâu này được thực hiện trên bàn thờ Thần Tài nên có ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc trong gia đình bạn.

Vệ sinh bàn thờ Thần Tài

Đối với bàn thờ Thần Tài, bạn cũng cần tiến hành vệ sinh cẩn thận và tỉ mỉ. Tỉa chân nhang phải nhẹ nhàng và không được phép bốc và rút cả chân nhang ra ngoài. Bạn nên chuẩn bị một chút rượu trắng ngâm gừng giã để lau chùi toàn bộ bàn thờ sau khi tỉa.

Vệ sinh bàn thờ Thần Tài cẩn thận bằng khăn sạch - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn chọn lấy một số chân nhang đẹp nhất và để lại trong bát nhang, số lượng chân nhang để lại phải là số lẻ. Số lượng nhang bỏ đi không được vứt lung tung hay bỏ vào thùng rác mà nên mang đi hóa vàng. Tỉa xong bạn dùng rượu gừng lau lại toàn bộ bàn thờ cho sạch sẽ và để gột rửa các vết bẩn bám trên bàn thờ.

Chọn người tỉa chân nhang

Gia đình nào tiến hành tỉa chân nhang cũng nên lưu ý về chọn người thực hiện. Bạn nên chọn người chỉn chu và cẩn thận để thực hiện một cách thành kính nhất. Trước khi thực hiện, người đó nên tắm rửa sạch sẽ và thay đổi để đảm bảo sự thành kính.

Lựa chọn người chỉn chu, cẩn thận để thực hiện vệ sinh và tỉa chân nhang - Ảnh minh họa: Internet.

Cách thay tro bát hương bàn thờ Thần Tài

Ngoài việc thực hiện tỉa chân nhang thì thay tro bát hương cũng là thủ tục cần làm để tạo vận khí mới, tài lộc mới. Bạn nên dùng tro sạch đốt bằng rơm, tuyệt đối không dùng tro hỗn tạp đốt từ nhiều đồ vật khác nhau. Trường hợp bạn không kiếm được rơm thì có thể thay tro bằng cát sạch để thay.

Một số lưu ý khi thay tro bát hương như sau:

Các thao tác khi thay tro phải dứt khoát, không dịch chuyển nhiều.

Khi thay tro, bạn cần chuẩn bị một chiếc khăn sạch trải ra bàn, nhấc dứt khoát bát hương ra đặt lên khăn rồi đổ phần tro cũ ra ngoài, chỉ giữ lại khoảng ⅓ lượng tro.

Sau đó bạn đổ thêm cát mới hoặc tro mới vào bát hương, không đổ đầy vì có thể trong quá trình thắp hương cát/tro sẽ bị tràn ra và rơi xuống.

Thay tro bát hương bàn thờ Thần Tài, có thể dùng cát sạch để thay - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi đổ xong bạn lau sạch phần xung quanh bát hương, sau đó cắm một số chân nhang đã chọn khi tỉa vào bát hương.

Cuối cùng, bạn cần lau dọn và sắp xếp lại toàn bộ khu vực bàn thờ cho thật gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.

Lau dọn và sắp xếp lại bàn thờ sau khi thay tro - Ảnh minh họa: Internet.

Gia chủ khi thay tro bát hương cũng cần ăn mặc lịch sự, chỉn chu, rửa tay và tắm rửa sạch sẽ trước khi tiến hành thay tro bát hương. Dụng cụ để lau bàn thờ phải là khăn sạch kết hợp với nước gừng hoặc rượu gừng để vệ sinh bàn thờ sau khi thay tro xong.

Một số lưu ý khi tỉa chân nhang và thay tro bát hương bàn thờ Thần Tài

Việc tỉa chân nhang và thay tro bát hương đều ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy và tài lộc, vì vậy bạn cần hết sức lưu ý một số vấn đề sau:

Trước khi tiến hành cần khấn vái và xin phép Thần Tài hoặc tổ tiên rồi mới được thực hiện.

Đối với đồ thờ ở trên bàn thờ, bạn lưu ý chỉ được thay đổi và di chuyển vị trí của bình hoa, chén nước hoặc chén rượu,... Còn bát hương phải luôn được đặt ở một vị trí, tuyệt đối không dịch chuyển.

Vị trí của bát hương tuyệt đối không được dịch chuyển sang chỗ khác - Ảnh minh họa: Internet.

Quá trình lau và vệ sinh bàn thờ phải luôn thực hiện bằng khăn sạch hoặc khăn đã giặt sạch.

Tuyệt đối phải để các đồ thờ cúng trên cao trong quá trình lau dọn, không để dưới đất hoặc chỗ mất vệ sinh.

Quá trình vệ sinh cần hết sức nhẹ tay, cẩn thận tránh va đập mạnh làm mẻ hoặc hỏng các đồ thờ cúng. Đây là điều tối kỵ nhất trong phong thủy, tâm linh

Bát hương bằng đồng không nên rửa sẽ dễ gây mốc, chỉ nên lau bằng giẻ ẩm sau đó nhớ lau khô.

Trên đây là một số hướng dẫn cách rút chân nhang bàn thờ Thần Tài đúng phong thủy nhất. Bàn thờ Thần Tài rất quan trọng trong việc mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ vì vậy bạn hãy lưu ý tiến hành thật cẩn thận và theo các hướng dẫn ở trên để trong năm mới mọi việc luôn suôn sẻ, thuận lợi.