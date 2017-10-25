Hot girl xinh đẹp quyết tâm cướp chồng khiến vợ bầu 9 tháng bị đánh đến động thai

Đời sống 25/10/2017 16:49

Vì bênh vực nhân tình là một hot girl xinh đẹp, người chồng nhẫn tâm đánh vợ đang mang bầu 9 tháng những 2 lần dẫn đến động thai. Vụ việc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, sự việc hot girl xinh đẹp tên N.T.H (21 tuổi, sống tại Hà Nội) bị tố cướp chồng, năm lần bảy lượt cố tình chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Mọi chuyện bắt nguồn từ bài đăng trên Facebook cá nhân của người phụ nữ tên N.T.O. (người tố hot girl H. giật chồng). Cô gái này cho biết hot girl H. đã quan hệ bất chính với chồng mình hơn nửa năm nay. Trong khoảng thời gian đó, chị O. nhiều lần tìm gặp H. để nói chuyện phải trái, cho cơ hội sửa sai bằng cách bắt viết bản cam kết cắt đứt liên lạc với chồng mình.

Hot girl xinh đẹp quyết tâm cướp chồng khiến vợ bầu 9 tháng bị đánh đến động thai - Ảnh 1
Chị O. vô cùng bức xúc vì nàng hot girl ngang nhiên làm kẻ thứ ba không chút xấu hổ - Ảnh: Facebook

Hot girl xinh đẹp quyết tâm cướp chồng khiến vợ bầu 9 tháng bị đánh đến động thai - Ảnh 2
Hình ảnh tại buổi viết cam kết - Ảnh: Facebook

Hot girl xinh đẹp quyết tâm cướp chồng khiến vợ bầu 9 tháng bị đánh đến động thai - Ảnh 3
Hot girl H. xin lỗi và viết cam kết chấm dứt quan hệ với chồng chị O. - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, nàng hot girl chẳng màng gì đến cam kết đã viết và tiếp tục quan hệ bất chính với chồng chị O. Phẫn nộ hơn, chồng chị ngang nhiên bênh vực nhân tình và đánh đập, chửi bới vợ dẫn đến chị O. bị động thai 2 lần.

Hình ảnh của N.T.H ngay khi được chia sẻ trên Facebook cũng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao bởi cô rất xinh đẹp, trẻ trung và nóng bỏng. Nhiều người tiếc nuối cho H. vì sở hữu nhan sắc hơn người, tại sao không tìm lấy người đàn ông cho riêng mình mà chen chân vào gia đình người khác. 

Hot girl xinh đẹp quyết tâm cướp chồng khiến vợ bầu 9 tháng bị đánh đến động thai - Ảnh 4
Hot girl bị tố giật chồng có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung và nóng bỏng - Ảnh: Facebook

Bên cạnh việc lên án, chỉ trích kẻ thứ ba, hầu hết mọi người đều cho rằng lỗi lớn nhất trong chuyện này thuộc về chồng chị O.

"Đàn ông vừa lăng nhăng vừa vũ phu thật sự không thể chấp nhận được. Mình nghĩ cô vợ nên xử lý chồng mình trước mới phải. Không có cô hot girl này thì cũng là cô hot girl khác mà thôi", bạn Thu Thủy bình luận.

Cô vợ N.T.O. cũng chia sẻ thêm, cô vẫn tha thứ cho chồng nếu chồng cô biết hối lỗi vì muốn con sinh ra được có bố: "Thật ra thì trước khi cưới, mình với chồng cũng bên nhau 1 năm trời. Tính anh ta không xấu, cũng không phải loại lăng nhăng. Nhưng từ khi cưới xong, có thể do mình có thai, nhu cầu không đáp ứng được cho chồng nên mới nảy sinh chuyện gái gú.

Mình cảm thấy rằng chồng vẫn yêu mình nhưng vấn đề lớn nhất là đang đi nhầm hướng. Và thật ra mình vẫn muốn con có đủ bố đủ mẹ nên đang muốn chờ xem sau khi sinh con ra chồng mình có thay đổi hay không. Người ta đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Kể cả cô gái kia cũng thế thôi, nếu cô ta ngoan ngoãn ra gặp mình, xin mình tha thứ thì mình cũng bỏ qua".

Hot girl xinh đẹp quyết tâm cướp chồng khiến vợ bầu 9 tháng bị đánh đến động thai - Ảnh 5
Cô vợ N.T.O. cho biết bản thân quyết định phanh phui mọi chuyện lên mạng xã hội vì nàng hot girl quá trơ trẽn - Ảnh: Facebook

Hiện tại, N.T.H. đã khóa Facebook cá nhân để tránh búa rìu dư luận.

Cuộc đời cay đắng của bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai: Cha bỏ theo bồ nhí từ nhỏ, sợ con sinh ra không có bố

Cuộc đời cay đắng của bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai: Cha bỏ theo bồ nhí từ nhỏ, sợ con sinh ra không có bố

Cha bỏ đi theo bồ nhí từ lúc N. được sinh ra nên hơn 13 năm nay, em không hề biết mặt ông. Nay em lại bị cưỡng hiếp đến mang thai, không ai biết tương lai của hai mẹ con sẽ đi về đâu.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl cướp chồng chồng ngoại tình chồng vũ phu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?