Mọi chuyện bắt nguồn từ bài đăng trên Facebook cá nhân của người phụ nữ tên N.T.O. (người tố hot girl H. giật chồng). Cô gái này cho biết hot girl H. đã quan hệ bất chính với chồng mình hơn nửa năm nay. Trong khoảng thời gian đó, chị O. nhiều lần tìm gặp H. để nói chuyện phải trái, cho cơ hội sửa sai bằng cách bắt viết bản cam kết cắt đứt liên lạc với chồng mình.

Mới đây, sự việc hot girl xinh đẹp tên N.T.H (21 tuổi, sống tại Hà Nội) bị tố cướp chồng, năm lần bảy lượt cố tình chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, nàng hot girl chẳng màng gì đến cam kết đã viết và tiếp tục quan hệ bất chính với chồng chị O. Phẫn nộ hơn, chồng chị ngang nhiên bênh vực nhân tình và đánh đập, chửi bới vợ dẫn đến chị O. bị động thai 2 lần.

Hình ảnh của N.T.H ngay khi được chia sẻ trên Facebook cũng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao bởi cô rất xinh đẹp, trẻ trung và nóng bỏng. Nhiều người tiếc nuối cho H. vì sở hữu nhan sắc hơn người, tại sao không tìm lấy người đàn ông cho riêng mình mà chen chân vào gia đình người khác.

Bên cạnh việc lên án, chỉ trích kẻ thứ ba, hầu hết mọi người đều cho rằng lỗi lớn nhất trong chuyện này thuộc về chồng chị O.

"Đàn ông vừa lăng nhăng vừa vũ phu thật sự không thể chấp nhận được. Mình nghĩ cô vợ nên xử lý chồng mình trước mới phải. Không có cô hot girl này thì cũng là cô hot girl khác mà thôi", bạn Thu Thủy bình luận.

Cô vợ N.T.O. cũng chia sẻ thêm, cô vẫn tha thứ cho chồng nếu chồng cô biết hối lỗi vì muốn con sinh ra được có bố: "Thật ra thì trước khi cưới, mình với chồng cũng bên nhau 1 năm trời. Tính anh ta không xấu, cũng không phải loại lăng nhăng. Nhưng từ khi cưới xong, có thể do mình có thai, nhu cầu không đáp ứng được cho chồng nên mới nảy sinh chuyện gái gú.

Mình cảm thấy rằng chồng vẫn yêu mình nhưng vấn đề lớn nhất là đang đi nhầm hướng. Và thật ra mình vẫn muốn con có đủ bố đủ mẹ nên đang muốn chờ xem sau khi sinh con ra chồng mình có thay đổi hay không. Người ta đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Kể cả cô gái kia cũng thế thôi, nếu cô ta ngoan ngoãn ra gặp mình, xin mình tha thứ thì mình cũng bỏ qua".

Hiện tại, N.T.H. đã khóa Facebook cá nhân để tránh búa rìu dư luận.