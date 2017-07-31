'Hot girl quỵt tiền' Bella trùng tu răng chuẩn bị 'đập mặt xây lại' tấn công vào showbiz?

Đời sống 31/07/2017 22:03

Những ngày gần đây, cái tên Bella nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ nổi tiếng với những clip quỵt tiền, chửi người như "bắn rap", mới đây nhất, cô nàng lại là tâm điểm gây xôn xao dư luận khi có người lên tiếng sẽ tài trợ chi phí để "hot girl" này phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây nhất, trên một trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại toàn bộ hành trình "nâng cấp bộ nhá" của Bella khiến ai nấy đều nghi ngờ Bella đang bắt đầu quá trình "đập đi xây lại" để tấn công vào showviz.

Cụ thể, trang mạng xã hội này chia sẻ như sau: "Bella nâng cấp bộ nhá, bắt đầu đại tu toàn diện. Chúng ta cùng xem quá trình Bella gia tăng sức tấn công của hàng tiền đạo, có lẽ đây là khởi đầu cho quá trình làm lại cuộc đời của hot girl ồn ào này".

'Hot girl quỵt tiền' Bella trùng tu răng chuẩn bị 'đập mặt xây lại' tấn công vào showbiz? - Ảnh 1
Bài chia sẻ trên mạng xã hội thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Kèm theo dòng chia sẻ là đoạn clip quay lại toàn cảnh quá trình chỉnh sửa nha của Bella.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng, hầu hết mọi người đều cho rằng trong thời gian qua Bella được chỉ đạo bởi một ê kip chuyên nghiệp, những gì họ làm là muốn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

"Cứ nghĩ Bella có vấn đề này nọ, tôi nghĩ những việc Bella làm chắc có cả một ê kíp chuyên nghiệp đứng sau giật dây chỉ đạo chứ suốt ngày không làm gì sao có tiền mà phẫu thuật thẩm mỹ".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng tỏ ra thắc mắc không biết đứa trẻ, con của Bella hiện đang ở đâu, có được chăm sóc tốt hay không?

'Hot girl quỵt tiền' Bella trùng tu răng chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ
Bella chuẩn bị làm răng để chuẩn bị "đập đi xây lại" - Ảnh cắt từ clip

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà, năm nay 31 tuổi, được mọi người biết đến với tên gọi "hot girl quỵt tiền" vì cô thường xuyên đi ăn quỵt ở các nhà hàng, khách sạn thậm chí đến taxi hay xe ôm cũng không thoát khỏi Bella.

Cách đây khoảng một tháng, Bella bất ngờ sinh con trong một bệnh viện ở Hà Nội. Kể từ đó, cô nàng thường xuyên xuất hiện với đứa nhỏ trên tay, đi khắp nơi để kiếm tiền.

Vì tội nghiệp đứa nhỏ, nhiều mạnh thường quân đã ra tay giúp đỡ, đưa mẹ con Bella vào TP.HCM. Tuy nhiên, Bella lại gây náo loạn và quay trở về Hà Nội, tiếp tục hành trình "ăn quỵt" của mình.

Mới đây nhất, Bella được bắt gặp bị đánh hội đồng trên phố sau khi quỵt tiền trong một cửa hàng. Bên cạnh đó, tại Hà Nội, "hot girl quỵt tiền" cũng đã có cuộc hội ngộ bất ngờ với Lệ Rơi khiến ai nấy đều tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

Sau đó, một người đàn ông tên N.T.H đã lên tiếng sẽ tài trợ hoàn toàn chi phí để Bella phẫu thuật thẩm mỹ.

Lệ Rơi bất ngờ tiết lộ danh tính cha ruột của con trai Bella khiến cư dân mạng xôn xao

Lệ Rơi bất ngờ tiết lộ danh tính cha ruột của con trai Bella khiến cư dân mạng xôn xao

Kể từ khi thông tin Bella mang thai được tiết lộ, cư dân mạng luôn ráo riết truy lùng danh tính cha đứa trẻ. Mới đây nhất, Lệ Rơi đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh của một người đàn ông và tuyên bố rằng đây mới chính là cha của đứa trẻ.

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Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ hotgirl bella bella phẫu thuật thẩm mỹ bella

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