'Hot girl quỵt tiền' Bella trùng tu răng chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ

Cụ thể, trang mạng xã hội này chia sẻ như sau: "Bella nâng cấp bộ nhá, bắt đầu đại tu toàn diện. Chúng ta cùng xem quá trình Bella gia tăng sức tấn công của hàng tiền đạo, có lẽ đây là khởi đầu cho quá trình làm lại cuộc đời của hot girl ồn ào này".

Mới đây nhất, trên một trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại toàn bộ hành trình "nâng cấp bộ nhá" của Bella khiến ai nấy đều nghi ngờ Bella đang bắt đầu quá trình "đập đi xây lại" để tấn công vào showviz.

Kèm theo dòng chia sẻ là đoạn clip quay lại toàn cảnh quá trình chỉnh sửa nha của Bella.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng, hầu hết mọi người đều cho rằng trong thời gian qua Bella được chỉ đạo bởi một ê kip chuyên nghiệp, những gì họ làm là muốn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

"Cứ nghĩ Bella có vấn đề này nọ, tôi nghĩ những việc Bella làm chắc có cả một ê kíp chuyên nghiệp đứng sau giật dây chỉ đạo chứ suốt ngày không làm gì sao có tiền mà phẫu thuật thẩm mỹ".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng tỏ ra thắc mắc không biết đứa trẻ, con của Bella hiện đang ở đâu, có được chăm sóc tốt hay không?

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà, năm nay 31 tuổi, được mọi người biết đến với tên gọi "hot girl quỵt tiền" vì cô thường xuyên đi ăn quỵt ở các nhà hàng, khách sạn thậm chí đến taxi hay xe ôm cũng không thoát khỏi Bella.

Cách đây khoảng một tháng, Bella bất ngờ sinh con trong một bệnh viện ở Hà Nội. Kể từ đó, cô nàng thường xuyên xuất hiện với đứa nhỏ trên tay, đi khắp nơi để kiếm tiền.

Vì tội nghiệp đứa nhỏ, nhiều mạnh thường quân đã ra tay giúp đỡ, đưa mẹ con Bella vào TP.HCM. Tuy nhiên, Bella lại gây náo loạn và quay trở về Hà Nội, tiếp tục hành trình "ăn quỵt" của mình.

Mới đây nhất, Bella được bắt gặp bị đánh hội đồng trên phố sau khi quỵt tiền trong một cửa hàng. Bên cạnh đó, tại Hà Nội, "hot girl quỵt tiền" cũng đã có cuộc hội ngộ bất ngờ với Lệ Rơi khiến ai nấy đều tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

Sau đó, một người đàn ông tên N.T.H đã lên tiếng sẽ tài trợ hoàn toàn chi phí để Bella phẫu thuật thẩm mỹ.