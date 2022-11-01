Hợp tác 5 năm giữa Unilever và Hội Liên hiệp Phụ nữ để trao quyền cho 1 triệu phụ nữ Việt

Thoả thuận hợp tác mang tên WomenRise – “Nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe” được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Lễ ký kết do Unilever Việt Nam và Sunlight tổ chức có sự tham gia của đại diện từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ từ 30 tỉnh thành, Đại sứ quán Anh, cùng các đại diện từ các tổ chức trong và ngoài nước là đối tác của Unilever Việt Nam trong các chương trình xã hội, cộng đồng và môi trường. Tại sự kiện, các khách mời đã có những chia sẻ và thảo luận và khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường; đồng thời cam kết tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp hành động để thúc đẩy cơ hội phát triển và quyền tham gia của phụ nữ trong việc kiến tạo một Việt Nam bền vững.

Các khách mời chia sẻ về chủ đề “Phụ nữ - nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền vững” tại sự kiện hợp tác

Chương trình hướng tới 4 nhiệm vụ chính về giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, tự tin khởi nghiệp và thúc đẩy bình đẳng giới cũng như nâng cao năng lực của cán bộ Hội phụ nữ các cấp. Qua đó, hướng tới mục tiêu đến năm 2027 sẽ tạo điều kiện cho 1 triệu phụ nữ Việt Nam phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua giáo dục, đào tạo về sức khỏe, vệ sinh, dinh dưỡng, phát triển sinh kế, khởi nghiệp và tiếp cận nguồn vốn kinh doanh.

Chia sẻ về về tính cấp thiết của việc nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền cho nữ giới, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Unilever Việt Nam cho biết: “Phụ nữ là người chia sẻ trách nhiệm về kinh tế, tổ chức đời sống vật chất và cũng là người ươm mầm cho hạnh phúc của gia đình. Gia đình hạnh phúc và phát triển là cội nguồn của một đất nước vững mạnh. Vậy nên, phụ nữ chính là nguồn thúc đẩy cho sự bền vững của đất nước. Sự bền vững ở tất cả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.”

Những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống Trong cuộc sống bộn bề này, những người luôn lạc quan là những người chiến thắng trong cuộc sống, còn kẻ bi quan sẽ bị nuốt chửng trong những muộn phiền lo âu. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống để chúng ta cùng nhau suy ngẫm.

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