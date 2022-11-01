Trong cuộc sống bộn bề này, những người luôn lạc quan là những người chiến thắng trong cuộc sống, còn kẻ bi quan sẽ bị nuốt chửng trong những muộn phiền lo âu. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống để chúng ta cùng nhau suy ngẫm.

Những câu nói hay về tình yêu cuộc sống Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ mà chúng ta không thể đoán trước được. Dù có những khó khăn, thử thách nhưng cũng có những may mắn bất ngờ thì cuộc sống vẫn thật tươi đẹp và đáng sống. Những câu nói hay về tình yêu cuộc sống sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. “Quy luật của hạnh phúc: có một cái gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để mong ước.”

[Nguồn – Triết gia Immanuel Kant] “Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu không phải kim cương, hoa hồng hay chocolate, mà đó là sự quan tâm chân thành và sâu sắc.”

[Nguồn: Richard Warren] “Bạn đến với tình yêu không phải để tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là để học cách nhìn nhận sự hoàn hảo trong một con người chưa hoàn hảo”

[Nguồn: Sam Keen] “Điều tốt nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay nghe thấy, mà phải cảm nhận bằng trái tim.”

[Nguồn: Helen Keller] “Giữ tình yêu trong trái tim bạn. Một cuộc sống không có tình yêu giống như khu vườn không có nắng với những bông hoa đã úa tàn”

[Nguồn: Oscar Wilde] Sống đơn giản, thế giới này chính là cổ tích. Tâm phức tạp, thế giới này liền trở thành một mê cung.”

[Nguồn: Hòa Hỏa] “Bạn chưa tìm được hoàng tử không có nghĩa bạn không phải là một công chúa.”

[Nguồn: Zayn Malik] “Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm thì khi về già mới có cơ hội được làm những việc bạn muốn làm”

[Nguồn: Danh ngôn Trung Quốc] “Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả. Bởi hạnh phúc là một con đường”

[Nguồn: Thích Nhất Hạnh] Những câu nói hay về cuộc sống lạc quan Làm sao để luôn giữ thái độ lạc quan yêu đời? Hãy luôn tận hưởng thái độ sống tích cực, tinh thần thoải mái. Và đừng quên những câu nói về cuộc sống nhé. Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn màu đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.

[Nguồn: Albert Schweitzer] Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

[Nguồn: Charles Popplestone] Khám phá vĩ đại nhất của thời đại chúng ta chính là việc con người có thể thay đổi cuộc sống của mình chính bằng cách thay đổi thái độ sống.

[Nguồn: Wiliam James] Chỉ cần luôn lạc quan hướng về phía trước, mọi trắc trở ở thời điểm hiện tại sẽ biến thành một món quà mà định mệnh dành tặng cho bạn.

[Nguồn: Theo anh bay đến tận cùng của thế giới | Nguyệt Lưu Quang] Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đày luyến tiếc đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta.

[Nguồn: Alexander Graham Bell] Cuộc sống rất ngắn. Đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn.

[Nguồn: Robert H. Schuller] Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua.

[Nguồn: L.O. Baird] Thay vì so sánh mình với những người may mắn hơn mình, ta nên so sánh mình với số đông con người. Và rồi có vẻ như, chúng ta là những người may mắn.

[Nguồn: Helen Keller] Dù cuộc đời có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hy vọng vẫn luôn ở phía trước.

[Nguồn: Nick Vujicic] Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này – thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.

[Nguồn: Charlie Chaplin] Hy vọng những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống trên sẽ tiếp thêm động lực cho bạn để sống vui vẻ và yêu thương cuộc sống hơn mỗi ngày nhé. Hãy xem thêm những câu nói hay về cuộc sống và tình yêu trên nhungcaunoihay.info nhé. 3 khoản tiền người lao động được nhận dịp Tết Dương lịch 2023 Tết Dương lịch 2023 người lao động có thể được nhận tới 3 khoản tiền. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-lac-quan-va-tinh-yeu-cuoc-song-520002.html Theo Q.A (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-lac-quan-va-tinh-yeu-cuoc-song-520002.html