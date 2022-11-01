Những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống

Đời sống 01/11/2022 14:01

Trong cuộc sống bộn bề này, những người luôn lạc quan là những người chiến thắng trong cuộc sống, còn kẻ bi quan sẽ bị nuốt chửng trong những muộn phiền lo âu. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống để chúng ta cùng nhau suy ngẫm.

Những câu nói hay về tình yêu cuộc sống

Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ mà chúng ta không thể đoán trước được. Dù có những khó khăn, thử thách nhưng cũng có những may mắn bất ngờ thì cuộc sống vẫn thật tươi đẹp và đáng sống. Những câu nói hay về tình yêu cuộc sống sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống - Ảnh 1

  1. “Quy luật của hạnh phúc: có một cái gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để mong ước.”
    [Nguồn – Triết gia Immanuel Kant]
  2. “Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu không phải kim cương, hoa hồng hay chocolate, mà đó là sự quan tâm chân thành và sâu sắc.”
    [Nguồn: Richard Warren]
  3. “Bạn đến với tình yêu không phải để tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là để học cách nhìn nhận sự hoàn hảo trong một con người chưa hoàn hảo”
    [Nguồn: Sam Keen]
  4. “Điều tốt nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay nghe thấy, mà phải cảm nhận bằng trái tim.”
    [Nguồn: Helen Keller]
  5. “Giữ tình yêu trong trái tim bạn. Một cuộc sống không có tình yêu giống như khu vườn không có nắng với những bông hoa đã úa tàn”
    [Nguồn: Oscar Wilde]
  6. Sống đơn giản, thế giới này chính là cổ tích. Tâm phức tạp, thế giới này liền trở thành một mê cung.”
    [Nguồn: Hòa Hỏa]
  7. “Bạn chưa tìm được hoàng tử không có nghĩa bạn không phải là một công chúa.”
    [Nguồn: Zayn Malik]
  8. “Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm thì khi về già mới có cơ hội được làm những việc bạn muốn làm”
    [Nguồn: Danh ngôn Trung Quốc]
  9. “Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả. Bởi hạnh phúc là một con đường”
    [Nguồn: Thích Nhất Hạnh]

Những câu nói hay về cuộc sống lạc quan

Làm sao để luôn giữ thái độ lạc quan yêu đời? Hãy luôn tận hưởng thái độ sống tích cực, tinh thần thoải mái. Và đừng quên những câu nói về cuộc sống nhé.

 Những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống - Ảnh 2

  1. Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn màu đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.
    [Nguồn:  Albert Schweitzer]
  2. Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.
    [Nguồn: Charles Popplestone]
  3. Khám phá vĩ đại nhất của thời đại chúng ta chính là việc con người có thể thay đổi cuộc sống của mình chính bằng cách thay đổi thái độ sống.
    [Nguồn: Wiliam James]
  4. Chỉ cần luôn lạc quan hướng về phía trước, mọi trắc trở ở thời điểm hiện tại sẽ biến thành một món quà mà định mệnh dành tặng cho bạn.
    [Nguồn: Theo anh bay đến tận cùng của thế giới | Nguyệt Lưu Quang]
  5. Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đày luyến tiếc đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta.
    [Nguồn: Alexander Graham Bell]
  6. Cuộc sống rất ngắn. Đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn.
    [Nguồn: Robert H. Schuller]
  7. Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua.
    [Nguồn: L.O. Baird]
  8. Thay vì so sánh mình với những người may mắn hơn mình, ta nên so sánh mình với số đông con người. Và rồi có vẻ như, chúng ta là những người may mắn.
    [Nguồn: Helen Keller]
  9. Dù cuộc đời có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hy vọng vẫn luôn ở phía trước.
    [Nguồn: Nick Vujicic]
  10. Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này – thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.
    [Nguồn: Charlie Chaplin]

Hy vọng những câu nói hay về cuộc sống lạc quan và tình yêu cuộc sống trên sẽ tiếp thêm động lực cho bạn để sống vui vẻ và yêu thương cuộc sống hơn mỗi ngày nhé. Hãy xem thêm những câu nói hay về cuộc sống và tình yêu trên nhungcaunoihay.info nhé.

3 khoản tiền người lao động được nhận dịp Tết Dương lịch 2023

3 khoản tiền người lao động được nhận dịp Tết Dương lịch 2023

Tết Dương lịch 2023 người lao động có thể được nhận tới 3 khoản tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   phong cách sống

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt