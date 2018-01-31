Hé lộ mức thưởng khủng của mỗi cầu thủ U23, không đá phút nào cũng lãnh nửa tỷ đồng

Theo dự tính của Ban huấn luyện, mỗi thành viên đội U23 VN sẽ nhận ít nhất 500 triệu đồng đến nhiều nhất là khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. "Cơn địa chấn" chưa từng có trong lịch sử đã khơi dậy sự phấn khích, tình yêu bóng đá của người dân Việt cũng như niềm tin rất lớn vào sự khởi sắc của nền thể thao nước nhà. Theo đó, các chàng trai nhận được số tiền thưởng khủng cùng nhiều phần thưởng giá trị khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các mạnh thường quân. Tới thời điểm hiện tại, nhiều mạnh thường quân hứa thưởng vẫn chưa thực hiện đủ - Ảnh: Internet Theo thống kế ban đầu của VFF, số tiền mà các mạnh thường quân hứa thưởng cho U23 lên tới 25,6 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm này, VFF chỉ mới nhận được khoảng 7 tỷ đồng và nhiều khả năng sẽ phải giải ngân theo từng đợt. Vì nhiều lý do khác nhau, các cá nhân và đơn vị hứa thưởng vẫn chưa thực hiện đủ.

HLV Park và những cầu thủ thi đấu nổi trội sẽ nhận mức thưởng cao nhất - Ảnh: Internet Thông thường, các đội tuyển đều có mức đánh giá của ban huấn luyện cho bốn thang điểm A, B, C, D. Theo đó, HLV trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát như đội trưởng Xuân Trường, thủ môn Tiến Dũng, Quang Hải, trung vệ Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Mạnh, Văn Hậu (Hậu bị chấn thương, nhưng vẫn được xếp ở mức 1), Văn Thanh, Đức Huy, Công Phượng, Văn Đức... đạt mức A. Các cầu thủ dự bị vào thay người sau và thi đấu xuất sắc sẽ đạt mức B như tiền đạo Đức Chinh, Phan Văn Đức, Văn Toàn, Thành Chung… cùng ban trợ lý của HLV Park.

Mức C dành cho dành cho các bác sĩ (2 người). Cuối cùng là mức D dành cho các cầu thủ chưa thi đấu phút nào. Theo dự tính của Ban huấn luyện, mỗi thành viên đội U23 VN sẽ nhận ít nhất 500 triệu đồng đến nhiều nhất là khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngoài số tiền thưởng khủng, các cầu thủ U23 còn nhận được nhiều phần quà giá trị - Ảnh: Internet Được biết, ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn được sở hữu nhiều chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại ba miền, trang phục hàng hiệu, điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh, khóa đào tạo lái xe và quyền lợi sử dụng dịch vụ hàng không miễn phí trong vòng 1 năm. Ngoài ra còn có vô số gói bảo hiểm, thẻ tập VIP, voucher mua nhà, gói cước sử dụng điện thoại di động hàng tỷ và hàng loạt những quyền lợi khác. Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ tặng 31 huy chương bằng vàng rất giá trị cho toàn bộ tuyển thủ và ban huấn luyện của U23 Việt Nam. Còn công ty Sony Electronics Việt Nam trao tặng quà trị giá hơn 3,5 tỉ đồng. Riêng 1 công ty du lịch dành tặng Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng một chuyến du lịch tới "Thiên thường hạ giới" Maldives trị giá hơn 60 triệu/người. Chưa hết, Quang Hải được tặng riêng 1 chuyến du lịch Bồ Đào Nha. Đại diện của Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết với số tiền thưởng nhận được từ các doanh nghiệp, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn phải nộp thuế. Căn cứ tính thuế được đưa ra là Khoản 2, Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế.

Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam Ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn được sở hữu những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại ba miền, trang phục hàng hiệu, điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh và nhiều phần thưởng sang chảnh khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-muc-thuong-khung-cua-moi-cau-thu-u23-khong-da-phut-nao-cung-lanh-nua-ty-dong-269980.html