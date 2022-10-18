Tại sự kiện này, HappyMoney đã tạo nên một chiếc cây kèm với dòng chữ “Hãy lấy một bông hoa nếu bạn đang bận tâm về vấn đề nào đó và nhận món quà bất ngờ từ Happy Money nhé!”. Mỗi tán cây tượng trưng cho các khía cạnh trong cuộc sống như tình yêu, gia đình, công việc… Khi lấy một bông hoa, khách hàng sẽ nhận được một thông điệp mang ý nghĩa “chữa lành” - đúng với tên gọi Healing tree, cùng với đó là món quà bất ngờ thay lời chúc 20/10 tới mỗi khách hàng khi đến với HappyMoney.

Những thông điệp “chữa lành cùng phần quà dành tặng khách hàng

HappyMoney hiểu rằng ai cũng đều có những bận tâm của riêng mình và đều cần được an ủi, chữa lành điều đó. Đó là lý do “Cây chữa lành” ra đời để dành tặng cho một nửa thế giới xinh đẹp nhân ngày 20-10. Mong rằng những điều nhỏ bé mà đáng yêu này sẽ giúp cho mỗi người đều cảm thấy được hạnh phúc, vui vẻ hơn.

Ông Romin Ho - Tổng Giám đốc Happy Money cho biết, Happy Money ra đời vào tháng 02/2019, là thương hiệu hỗ trợ tài chính cá nhân thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Liên kết Nano được đầu tư bởi Tập đoàn tài chính Hàn Quốc Techmate Korea.

HappyMoney Finance Lounge

Sau hơn 2 năm hoạt động, Happy Money đã có mặt tại các tỉnh thành bao gồm: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và đã hỗ trợ giải ngân thành công, hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng. Happy Money mang sứ mệnh thay đổi cách nhìn nhận của người Việt với lĩnh vực vay tiêu dùng cá nhân. Kể từ khi thành lập, HappyMoney luôn tâm niệm rằng: Sự hài lòng của khách hàng sẽ mang đến sự phát triển bền vững của công ty. Chính vì vậy, toàn thể đội ngũ nhân viên luôn hướng đến sự CHUYÊN NGHIỆP - LỊCH SỰ - HIỆU QUẢ để Happy Money là địa chỉ uy tín bậc nhất mỗi khi bạn tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ tài chính hiện nay!

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cũng là một trong những sự kiện thường niên nhằm tri ân đến không chỉ những khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Happy Money, mà còn dành cho một nửa thế giới này nữa. Happy Money cũng hy vọng rằng sẽ luôn được đồng hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường của cuộc sống dù là những ngày khó khăn hay những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc.

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10!