Hành trình yêu của Đình Trọng cùng bạn gái Trang Heo: Kết viên mãn cho một mối tình 8 năm kín tiếng, không ồn ào thị phi

Trung vệ Trần Đình Trọng và bạn gái Trang Heo đã làm lễ ăn hỏi hôm 20/6 sau 8 năm hẹn hò.

Chiều 20/6 vừa qua, cầu thủ Trần Đình Trọng và bạn gái Huyền Trang (nickname: Trang Heo) đã tổ chức đám hỏi ở Điện Biên - quê nhà cô dâu. Sự kiện khiến dân tình khá bất ngờ bởi trước đó, cặp đôi không để lộ bất cứ hint nào cho thấy sắp diễn ra ngày trọng đại. Hình ảnh lễ ăn hỏi Đình Trọng và Trang Heo Thông tin khiến người hâm mộ khá bất ngờ bởi cặp đôi không có bất kỳ chia sẻ gì về tin vui này. Hình ảnh Đình Trọng - Trang "Heo" trong lễ ăn hỏi là do người khác hé lộ. Dưới bài đăng, rất nhiều người đã gửi lời chúc Đình Trọng - Trang "Heo".

Tuy nhiên nếu là fan couple, hẳn nhiều người cũng không lạ lẫm về sự kín kẽ này của Đình Trọng và Huyền Trang. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi vẫn công khai hẹn hò nhưng không để lộ quá nhiều chuyện tình cảm lên MXH. Huyền Trang sinh năm 1995, hơn Đình Trọng 2 tuổi. Hai người bên nhau từ khi trung vệ CLB Bình Định còn thi đấu ở các giải trẻ. Trang “Heo” công khai chuyện tình cảm với Đình Trọng vào dịp Valentine 2014. Tháng 9 cùng năm, cô để trạng thái “đã đính hôn” với bạn trai tại trang cá nhân.

2 người đã bên nhau 8 năm Từ khi Đình Trọng cùng U23 Việt Nam tỏa sáng giải U23 châu Á 2018, chuyện tình của anh và bạn gái quê Điện Biên được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, đôi trẻ kín tiếng khi không chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội. Thậm chí, thời điểm đó, ngoài biệt danh Trang “Heo”, năm sinh và quê quán của cô, dân mạng không biết gì thêm về nửa kia Đình Trọng. Huyền Trang nhiều lần tới sân cổ vũ bạn trai thi đấu nhưng ít khi chia sẻ ảnh check-in. Lần hiếm hoi cô xuất hiện bên người yêu trước báo chí là khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Nàng WAGs được khen có phong cách giản dị. Trang Heo luôn giản dị mỗi lần xuất hiện Với fan Đình Trọng nói riêng và netizen nói chung, cô còn rất được lòng mọi người khi luôn sát cánh bên chàng cầu thủ nhưng chọn cách lẳng lặng phía sau tránh người hâm mộ và truyền thông chú ý. Đình Trọng và Huyền Trang được nhiều người nhận xét là minh chứng cho tình yêu càng đơn giản, càng hạnh phúc. Chính sự đơn giản đó đã tạo ra một tình yêu bền bĩ, đối diện biết bao nhiêu thử thách mà vẫn đứng vững. Mối tình đẹp mà yên bình của Đình Trọng đã tới đích đến

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