Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích người cha bị lũ cuốn trôi khi đi cùng con trai qua suối trong tối 3/12.

Sáng nay (4/12), ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết địa phương vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm ông Châu Văn Dũng (57 tuổi, trú tại thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1) bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 tối qua (3/12), ông Dũng cùng con trai đang đi qua khu vực suối Đập (trên tuyến đường từ xã Xuân Quang đi lên xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân) thì bất ngờ gặp dòng nước chảy xiết. Ông Dũng bị cuốn vào vùng nước sâu. Con trai ông bám được vào tảng bá, cố sức di chuyển vào bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người tiến hành tìm kiếm tung tích nạn nhân. Được biết, ông Châu Văn Dũng là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kỳ Lộ, theo Vietnamnet.

Báo Tin Tức (TTXVN) đưa tin, hai nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh (Phú Yên) hiện đang xã lũ với tổng lưu lượng 4.654 m3/giây. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ 1 giờ ngày 3/12 đến 7 giờ ngày 4/12, lượng mưa trên sông Kỳ Lộ tại các điểm quan trắc dao động từ 150,3 mm đến 200 mm. Đến 7 giờ sáng nay, mực nước đo được trên sông Kỳ Lộ là 10,55m, vượt mức báo động 3 là 1,05m. Hiện nước trên các sông đang giảm dần.

Hoàn cảnh éo le của vợ con người đàn ông bị lũ cuốn trôi trong bão số 10 Anh Thư qua đời để lại cho người vợ trẻ hai đứa con thơ. Cháu Thủy con gái lớn của anh chị lại bị thiểu năng trí tuệ. Hoàn cảnh gia đình vì thế càng khó khăn vất vả hơn.

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