Hai "bà trùm" đường dây buôn lậu 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỉ đồng

Theo điều tra, từ năm 2022, đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Hóa cầm đầu đã đưa trái phép hơn 3 tấn vàng từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Theo thông tin báo Pháp luật TP.HCM, ngày 24/6, dẫn theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Đỗ Thị Thủy, Trần Công Quán, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Khắc Bồng. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng (tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng) từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Theo thông tin báo Người Lao Động, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố 18 bị can về tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự. Trong đó, có các bị can gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy...

Một số bị can khác trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

