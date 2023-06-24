Hai 'bà trùm' đường dây buôn lậu 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỉ đồng

Đời sống 24/06/2023 10:13

Theo điều tra, từ năm 2022, đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Hóa cầm đầu đã đưa trái phép hơn 3 tấn vàng từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

 

Theo thông tin báo Pháp luật TP.HCM, ngày 24/6, dẫn theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Hai 'bà trùm' đường dây buôn lậu 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỉ đồng - Ảnh 1
Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Đỗ Thị Thủy, Trần Công Quán, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Khắc Bồng. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng (tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng) từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Theo thông tin báo Người Lao Động, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố 18 bị can về tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự. Trong đó, có các bị can gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy...

Hai 'bà trùm' đường dây buôn lậu 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỉ đồng - Ảnh 2

Hai 'bà trùm' đường dây buôn lậu 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỉ đồng - Ảnh 3

Một số bị can khác trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

TP.HCM: Người mất do COVID-19 tại cộng đồng từ năm 2021 được hỗ trợ 18 triệu

TP.HCM: Người mất do COVID-19 tại cộng đồng từ năm 2021 được hỗ trợ 18 triệu

TP.HCM hỗ trợ hộ gia đình có người chết do COVID-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng trên địa bàn TP.HCM 18 triệu đồng/trường hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   bà trùm buôn lậu buôn lậu vàng

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 14 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ