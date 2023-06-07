TP.HCM: Người mất do COVID-19 tại cộng đồng từ năm 2021 được hỗ trợ 18 triệu

TP.HCM hỗ trợ hộ gia đình có người chết do COVID-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng trên địa bàn TP.HCM 18 triệu đồng/trường hợp.

Theo thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM, UBND TP.HCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức nhằm hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết do COVID-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đây là chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí mai táng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hộ gia đình sẽ nộp tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định số 20) và giấy báo tử của đối tượng gửi chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy, UBND TP.HCM phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 tại Hội trường Thống Nhất, tháng 11/2021 - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM Trong thời hạn 3 ngày, sau khi nhận được đề nghị của chủ tịch UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp huyện sẽ xem xét, quyết định.

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 29/4/2021 (ngày công bố ca bệnh đầu tiên) đến 30/6/2021: Sử dụng nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương. Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 1/7/2021 trở đi (ngày Nghị định 20/2021 có hiệu lực thi hành) thì ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. Trường hợp thiếu kinh phí, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND TP. Các trường hợp mất vì COVID-19 từ ngày 1/7/2021 trở đi, bên cạnh nguồn trợ giúp của các tổ chức sẽ sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành - Ảnh: Tuổi Trẻ UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương thực hiện việc thống nhất xác định nguyên nhân chết đối với người chết do dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Sở Tài chính có nhiệm vụ thẩm định, tham mưu UBND TP bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Đây không phải lần đầu tiên TP.HCM hỗ trợ chi phí mai táng cho người mất vì COVID-19. Trước đó tháng 8/2021, TP từng thông báo hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong vì COVID-19 là 17 triệu đồng chi phí mai táng từ tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu và giao tro cốt cho người thân của người mất.

Hồng Kông hạ mức độ ứng phó với COVID-19 từ khẩn cấp xuống cảnh báo Chính quyền Hồng Kông tuyên bố sẽ giải tán nhóm tư vấn dịch COVID-19 và ngừng thông báo hằng ngày về số ca nhiễm và tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nguoi-mat-do-covid-19-tai-cong-dong-tu-nam-2021-duoc-ho-tro-18-trieu-589953.html