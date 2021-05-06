Gợi ý hoa tặng ngày 20/10 đẹp và ý nghĩa nhất

Ngày 20/10 là ngày dành để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, giúp họ vơi đi phần nào những mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống. Và những vất vả đó sẽ vơi đi rất nhiều nếu nhận được một bó hoa tặng ngày 20/10 từ những người thân yêu. Nhờ vậy, họ sẽ có thêm động lực để cố gắng những ngày sau đó.

Giữa vô vàn sự lựa chọn hoa tặng ngày 20/10 , việc chọn được một loại hoa vừa đẹp và giàu ý nghĩa, phù hợp với hoàn cảnh là vô cùng cần thiết. Đó không chỉ là món quà, nó còn thể hiện sự quan tâm tinh tế của người tặng đến người được nhận.

Và hoa sen là gợi ý hoa tặng ngày 20/10 tuyệt vời dành cho mẹ. Bởi loài hoa này mang trong mình vẻ tôn kính và cao quý. Chính vì vậy khi tặng mẹ hoa sen, có thể giúp bạn bày tỏ lòng kính yêu của mình đối với bậc sinh thành.

Đối với người làm mẹ, chỉ cần nhận một lời chúc từ con mình cũng đủ làm hạnh phúc cả ngày. Nhưng bên cạnh đó, đi kèm với lời chúc là một bó hoa xinh đẹp tặng mẹ thân thương thì sẽ càng giúp cho tình cảm giữa bạn và mẹ thêm gắn kết, yêu thương. Món quà cũng chính là lời cảm ơn đến mẹ - người đã có công ơn sinh thành và dưỡng dục cho bạn nên vóc nên hình.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn hoa cẩm chướng hồng vì ý nghĩa của nó là tượng trưng cho những tình cảm cao quý dành cho mẹ. Với bó hoa cẩm chướng bạn còn mang thể hiện lòng biết ơn, sự kính mến của bạn đối với người đã sinh thành, nuôi nấng mình. Tùy vào màu sắc của hoa cẩm chướng mà nó sẽ đem đến nhiều ý nghĩa và cảm xúc khác nhau. Bạn cũng có thể tự tay cắm 1 lọ hoa cẩm chướng hồng xinh đẹp để tặng mẹ, chắc chắn mẹ bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc

+ Chọn hoa tặng người yêu ngày 20/10

Một điều không thể chối cãi là hầu như tất cả những người phụ nữ đều yêu thích cái đẹp, trong đó có hoa tươi. Được nhìn ngắm cái đẹp và cảm nhận mùi hương hoa, chúng ta sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái tinh thần rất nhiều. Mỗi loại hoa tặng 20/10 lại còn thể hiện trong nó một ý nghĩa sâu sắc, trong mỗi hoàn cảnh lại chứa đựng thêm những hàm ý riêng biệt.

Với một cô bạn gái trẻ trung và đáng yêu, việc chọn lựa giỏ hoa 20/10 với phong cách mới lạ, độc đáo, màu sắc tươi tắn sẽ khiến cô nàng cảm thấy thật sự thích thú và vui vẻ đối với món quà này.

Hoa hồng là loài hoa chúc mừng 20/10 đẹp nhất và rất được ưa chuộng

Và hoa hồng không chỉ là biểu tượng của tình yêu, tình cảm thương mến, trân trọng mà đó còn là lời cầu chúc cho tất cả mọi người luôn gặp nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Đây là loại hoa được ưu tiên chọn lựa để tặng trong bất kì dịp nào, đặc biệt đây là loài hoa chúc mừng 20/10 đẹp nhất và rất được ưa chuộng.

+ Bó hoa ý nghĩa tặng vợ ngày 20/10

Không giống như sự trẻ trung của một cô gái chưa chồng, khi người phụ nữ làm vợ thì họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn sự thích thú quá nhiều đến những sự phá cách, họ thường thích một sự nhẹ nhàng và mang lại cảm giác ấm áp, bình yên. Chính vì thế, bó hoa 20/10 cũng cần phải phù hợp với người phụ nữ bạn chọn.

Hoa Lily là mẫu hoa được rất nhiều anh chồng đặc biệt chọn lựa để gửi tặng đến vợ mình vào ngày 20/10

Hoa lily cũng là loại hoa được nhiều người lựa chọn không kém gì hoa hồng để làm quà mừng ngày 20-10. Hoa lily còn có tên gọi là thủy tiên hay bách hợp. Đây chính là loài hoa mang màu trắng tinh khôi và dịu dàng. Khi tặng hoa chúc mừng 20/10 là lily cũng chính là sự hy vọng về hôn nhân hạnh phúc viên mãn, mãi mãi bên nhau.

Hoa Lily còn là biểu tượng của lòng đức hạnh, sự thanh cao. Nếu hoa ly vàng thể hiện sự vui vẻ, lòng biết ơn thì hoa ly trắng tượng trưng sự trong trắng, còn hoa ly hồng là biểu trưng của lòng kiêu hãnh và giàu sang. Đây là mẫu hoa được rất nhiều anh chồng đặc biệt chọn lựa để gửi tặng đến vợ mình vào ngày 20/10.

+ Chọn hoa 20/10 tặng nữ đồng nghiệp

Đối với đồng nghiệp nữ, bạn nên chọn những lẵng hoa ngày 20/10 không quá nhiều ý nghĩa về tình yêu mà nên thể hiện sự tôn trọng, đề cao giá trị của những người phụ nữ, giúp mối quan hệ công việc của bạn vui vẻ, khắng khít hơn.

Tặng lan hồ điệp cũng chính là lời chúc chị em thành đạt, phú quý và giàu sang

Và lan hồ điệp chính là loài hoa thể hiện sự sang trọng tuyệt vời. Tặng lan hồ điệp cũng chính là lời chúc chị em thành đạt, phú quý và giàu sang. Bên cạnh đó, loại hoa này còn thể hiện sắc đẹp, tài năng và sự sang trọng, khi nhận được món quà chúc mừng này, những đồng nghiệp nữ sẽ cảm thấy mình được đề cao và trân trọng.

+ Chọn hoa 20/10 tặng bạn thân là nữ

Cẩm tú cầu là loại hoa có thể thay bạn gửi tấm lòng biết ơn và cảm xúc chân thành của mình đến cô bạn thân vào ngày 20/10. Ngoài ra, bạn cũng có thể tặng bó bông hoa cúc Tana hoặc cúc Họa Mi vì đây đều là những hoa tặng 20/10 có giá rẻ nhưng lại rất đáng yêu và giản dị.

Cẩm tú cầu là loại hoa có thể thay bạn gửi tấm lòng biết ơn và cảm xúc chân thành

2. Cách tự tay gói hoa hồng tặng ngày 20/10

Nếu có một chút sự khéo léo và muốn thể hiện thành ý nhiều hơn, bạn có thể mua hoa hồng về để tự gói một bó hoa tặng những người phụ nữ thân yêu với cách thực hiện đơn giản như sau:

Gói hoa hồng tròn: Để gói được bó hoa hồng tròn đẹp mắt, chúng ta cần chuẩn bị từ 10 bông hoa hồng trở lên. Nên chọn loại giấy gói và nơ buộc phù hợp với màu hoa.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Chọn ra 3 cành hồng thẳng và đẹp nhất để kết hợp lại thành hình tam giác ở giữa. Tiếp tục thêm hoa vào các cạnh của tam giác lần lượt theo hình tròn. Chỉnh lại hoa sao cho đảm bảo mặt bó hoa tròn đều. Tiếp theo, có thể thêm các cành phụ theo sở thích như hoa thạch thảo, hoa baby,…

- Bước 2: Bọc 1 lớp giấy kính trong cùng để đảm bảo lớp giấy tiếp theo không bị ngấm nước. Tiếp theo, bọc các lớp giấy gói sao cho chúng phủ kín mặt ngoài của bó hoa. Cuối cùng, thắt nơ để giữ bó hoa được chặt và tăng thêm tính thẩm mỹ.

Gói 1 bông hoa hồng: Bạn hãy chọn hoa hồng có bông to và đẹp mắt, dùng thêm nhiều cành phụ và phụ kiện để bó hoa trở nên lãng mạn hơn.

- Bước 1: Cố định bông hoa hồng ở giữa, sau đó thêm cách cành hoa phụ theo sở thích.

- Bước 2: Chọn giấy gói phù hợp để gói hoa. Có thể chọn giấy nhún để tăng tính thẩm mỹ.

- Bước 3: Cuối cùng, hãy thắt nơ cho bó hoa

Gói 1 bông hoa hồng

3. Gợi ý một số lời chúc 20/10 hay

+ Lời chúc cho bà và mẹ

- Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, con chúc mừng mẹ! Chúc mẹ luôn xinh đẹp, đảm đang và khỏe mạnh. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con hạnh phúc vì con được là con của mẹ.

- Mẹ yêu! Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, con xin chúc mẹ vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi và mãi hạnh phúc bên chúng con. Con cũng muốn nói với mẹ rằng: “Con luôn tự hào vì được sinh ra là con của mẹ”.

- Mẹ biết không? Điều hạnh phúc nhất của con là được ở bên mẹ mỗi ngày. Vì vậy, con sẽ cố gắng làm mẹ hạnh phúc nhất.

+ Lời chúc cho cô giáo

- Chúng em xin cám ơn cô đã dành hết trí lực và tâm sức để dạy dỗ và yêu thương chúng em. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trưởng thành, hiểu biết và vươn xa hơn. Cô mãi là người thầy mà chúng em quý trọng nhất. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

- Nhân ngày 20/10 , em xin chúc cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Em chân thành cảm ơn cô.

Ngày 20/10 là ngày dành để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, giúp họ vơi đi phần nào những mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống

+ Lời chúc đến vợ, bạn gái

- Chúc em một ngày 20/10 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em.

- Anh sẽ không chúc em điều gì cả vì em xứng đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Chúc em một ngày 20/10 trọn niềm vui em nhé!

- Chúc em luôn hạnh phúc và nở những nụ cười đẹp nhất trong ngày hôm nay. Anh sẽ cố gắng là người mang tới những nụ cười ấy cho em không chỉ hôm nay mà cho tới hết cả cuộc đời.

+ Lời chúc cho bạn nữ, đồng nghiệp

- Nhân ngày 20-10, chúc các bạn nữ trong công ty chúng ta luôn luôn xinh đẹp, tươi trẻ và thành công để có thêm nhiều chàng trai đeo bám như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như bít tất bám bàn chân.

- Ngày 20-10, chúng tôi xin chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

- Nhân ngày 20/10, xin chúc chị em ta: “Tay ôm nhiều Hoa, giỏ đựng đầy Quà. Khỏi lo việc nhà, được đi Chơi xa. Ăn uống thả ga, tiền không phải trả”

Hy vọng những gợi ý hoa tặng ngày 20/10 trên đây sẽ giúp bạn tìm được món quà xinh đẹp và ý nghĩa nhất dành tặng những người phụ nữ mình thương yêu. Đừng quên mang đến những điều bất ngờ cho chị em