Giữa cái rét đầu đông, xót xa những mảnh đời vô gia cư co ro trên đường phố Hà Nội

Đời sống 26/10/2017 22:32

Những người vô gia cư khắp phố phường Hà Nội vẫn kiên cường chống chọi với cái rét đầu đông dù trên người chỉ có manh áo mỏng, một tấm chăn không đủ dày.

Những luồng không khí lạnh liên tục tràn về báo hiệu mùa đông đã đến trên toàn miền Bắc. Những ngày Hà Nội vào đông, trong khi người người, nhà nhà trốn trong nệm ấm chăn êm thì vẫn còn có rất nhiều người vô gia cư co ro sống cảnh chiếu đất màn trời.

Mùa đông năm 2017 theo dự báo có thể lạnh nhất trong 100 năm qua. Vậy những người bạn của đường phố này đã sống chung với những cơn gió lạnh đầu mùa như thế nào?

Giữa cái rét đầu đông, xót xa những mảnh đời vô gia cư co ro trên đường phố Hà Nội - Ảnh 1
Các chị em làm nghề bốc vác, ve chai tìm một góc vỉa hè trước cổng chợ Đồng Xuân để ngả lưng sau một ngày dài mệt nhọc - Ảnh: Internet

Giữa cái rét đầu đông, xót xa những mảnh đời vô gia cư co ro trên đường phố Hà Nội - Ảnh 2
Không cần chăn màn chiếu gối, một miếng bìa carton đủ để cho người đàn ông này say giấc dù trời vẫn gió lạnh từng cơn - Ảnh: Internet

Giữa cái rét đầu đông, xót xa những mảnh đời vô gia cư co ro trên đường phố Hà Nội - Ảnh 3
Một góc nhỏ bên mái hiên của cửa hàng là "tổ ấm" của người đàn ông này - Ảnh: Internet

Giữa cái rét đầu đông, xót xa những mảnh đời vô gia cư co ro trên đường phố Hà Nội - Ảnh 4
Chỉ cần một tấm chăn đủ ấm, người này lại chọn cho mình một mái hiên rộng hơn trong công viên để ngả lưng khi đêm đông trở gió - Ảnh: Internet

Giữa cái rét đầu đông, xót xa những mảnh đời vô gia cư co ro trên đường phố Hà Nội - Ảnh 5
Tấm màn mỏng tang được sử dụng như chiếc chăn đắp giữ ấm cơ thể - Ảnh: Internet

Giữa cái rét đầu đông, xót xa những mảnh đời vô gia cư co ro trên đường phố Hà Nội - Ảnh 6
Ước mong của 2 mẹ con tránh rét ở bến xe buýt chỉ là một tấm chăn ấm để xua đi cái lạnh buốt giá khi đông về - Ảnh: Internet

Số người vô gia cư có mặt ở khắp 36 phố phường Hà Nội. Đêm đông rét mướt, lẩn khuất trong những góc tối là những phận đời nghèo khó, bươn chải. Họ không có một mái nhà, chỉ cần một nơi để ngủ sau một ngày dài mệt nhọc. Để rồi sáng hôm sau, họ lại hòa vào dòng người ngược xuôi tấp nập tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh.

Chuyện đời, tình người trên chuyến xe 0 đồng đưa người nghèo mưu sinh ở Sài Gòn về quê ăn Tết

Chuyện đời, tình người trên chuyến xe 0 đồng đưa người nghèo mưu sinh ở Sài Gòn về quê ăn Tết

1140 km, một hành trình không quá dài nhưng đủ để chúng tôi trải qua tất cả những cảm xúc mà tuổi thanh xuân khó có được lần thứ hai. Nụ cười, nước mắt, tất cả tạo thành một chuyến xe đặc biệt, chuyến xe của những con người luôn khắc khoải trở về quê hương.

Xem thêm
Từ khóa:   người vô gia cư mùa đông của người vô gia cư

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?