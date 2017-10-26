Giữa cái rét đầu đông, xót xa những mảnh đời vô gia cư co ro trên đường phố Hà Nội

Những luồng không khí lạnh liên tục tràn về báo hiệu mùa đông đã đến trên toàn miền Bắc. Những ngày Hà Nội vào đông, trong khi người người, nhà nhà trốn trong nệm ấm chăn êm thì vẫn còn có rất nhiều người vô gia cư co ro sống cảnh chiếu đất màn trời.

Mùa đông năm 2017 theo dự báo có thể lạnh nhất trong 100 năm qua. Vậy những người bạn của đường phố này đã sống chung với những cơn gió lạnh đầu mùa như thế nào?