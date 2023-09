Bật khóc với clip 'Về nhà' - mang Tết đến cho người đàn ông vô gia cư

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chú Minh không vợ con và sống lang thang gần 20 năm. Với người đàn ông này, một ngày gia đình đoàn viên dịp Tết đến là một điều không bao giờ có nữa, bởi trước đó, con gái của chú đã qua đời do tai nạn giao thông, con trai lớn cũng bỏ nhà ra đi.

Tối 2/2, nhóm làm phim về các clip trải nghiệm xã hội nổi tiếng trên mạng 4Try đã đăng tải sản phẩm mới mang tên Về nhà (Go home) trên kênh YouTube.

Vũ Minh Kha (25 tuổi) - đạo diễn clip - chia sẻ: "Tôi làm clip này đã lâu rồi. Đó là vào một buổi chiều, tôi ngồi uống cà phê và thấy dáng đi xiêu vẹo của chú. Tôi có mua cho chú vài tờ vé số và có hỏi thăm chú vài câu. Và hoàn cảnh của chú thì tôi không nói lại vì tất cả tôi đã nói trong clip rồi. Tết thì đương nhiên ai cũng muốn đoàn viên, cũng muốn về nhà và cũng muốn sum họp. Dù vui, dù buồn gì đi nữa thì cái ấm áp tình thân nó vẫn là điều quý giá nhất.

Nhưng với chú thì cái quý giá nhất hiện giờ đó là được ăn no và ngủ ấm vì chú không có cái gì gọi là nhà, không có cái gì là người thân thì cái chữ đoàn viên lại tan như giấc mơ vậy. Thế là tôi cùng anh em trong nhóm đã quyết định giúp cho chú một trải nghiệm thực tế và tôi nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm mà chú sẽ vô cùng hạnh phúc".

Từ ý tưởng đó, 4Try đã tạo sự bất ngờ cho chú Minh, dẫn ông tới một ngôi nhà nơi có ba mẹ chờ mong, một người vợ tảo tần và hai đứa con xinh xắn. Cảm xúc của chú lúc đó thật không tả nỗi, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa đã được chú tuôn trào. Với chú lúc đó không còn ai là diễn viên, không còn cái cái gì là diễn kịch nữa mà đối với chú chỉ còn tình người, sự quan tâm.

Cũng theo đạo diễn Vũ Minh Kha, các diễn viên lúc đó cũng quên đi vai diễn mà hoàn toàn nhập vai vì họ cảm nhận được sự mất mát, sự thèm khát tới tận cùng của chú Minh đối với những cái ôm, những bữa cơm và những tiếng goi thân mật.

"Có thể có những người nói chúng tôi ác khi cho chú hạnh phúc ảo. Nhưng chúng tôi vẫn tự hào rằng đã mang đến cho chú tình người và sự quan tâm thật lòng" - Minh Kha nói thêm.

Chỉ vài giờ phát hành, Về nhà (Go home) đã gây tiếng vang trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận xúc động từ người xem.

4Try - nhóm làm phim do Vũ Minh Kha sáng lập, gây chú ý trên mạng với các sản phẩm về trải nghiệm xã hội như Hỏi ăn xin người lạ, Tặng hoa người lạ, Ở Việt Nam đánh rơi ví có được trả lại?, Đôi bàn tay..., thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube.

Thời gian tới, Minh Kha mong muốn các clip của nhóm có thể được chia sẻ rộng hơn nữa, và trở thành kênh giáo dục, nơi giao lưu của các bạn trẻ đam mê, yêu thích thiện nguyện.