Giá vàng liệu có tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài?

Còn sáu ngày nữa là đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết), đây là thời điểm mà nhiều người sẽ đi mua vàng cầu may cho cả năm.

Theo thông tin từ Pháp luật TPHCM, hiện giá vàng SJC đã chạm mức 78,9 triệu đồng/lượng. Thông thường, với lực mua lớn trong ngày vía thần Tài sẽ đẩy giá vàng tăng mạnh.

Cụ thể ngày vía Thần Tài năm 2023, giá vàng SJC lần đầu tiên đã phá vỡ mốc 67 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, trong năm 2024, với việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cũng như các đợt bầu cử ở nhiều nước lớn sắp diễn ra sẽ khiến giá vàng thế giới có diễn biến tăng mạnh. Kéo theo đó, giá vàng SJC cũng có thể biến động mạnh không kém trong bối cảnh nguồn cung vẫn thấp.

Do đó, mua vàng thời điểm này thì đến ngày vía Thần Tài nhiều khả năng sẽ có lợi nhuận. Giới đầu tư dự báo giá vàng có khả năng vượt mốc 80 triệu trong ngày này vì vào tháng cuối cùng của năm 2023, chỉ trong 10 ngày, giá vàng SJC đã tăng liên tục, chạm mức kỷ lục là 80,3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ báo Công Thương, lúc 18h chiều tối nay 13/2/2024, giá vàng trong nước vẫn "bất động" do các cơ sở kinh doanh vẫn đang trong nghỉ kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng vẫn giao dịch ở mức cao, gần 79 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng thế giới cũng không có biến động nhiều so với phiên giao dịch buổi sáng.

Ở thị trường trong nước, giá vàng vẫn đang "bất động" trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, song, sau nghỉ Tết, thị trường vàng được dự báo sẽ sôi động trở lại khi chuẩn bị bước vào Ngày vía Thần Tài năm 2024 (mồng 10 tháng Giêng).

Dự báo, lượng khách đến mua vàng sẽ tăng vào ngày mồng 6 Tết khi các doanh nghiệp mở cửa bán hàng. Một phần là do sắp đến Ngày vía Thần Tài 2024, một phần là do quan niệm của dân gian, mua vàng đầu năm để may mắn cả năm.

