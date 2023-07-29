Giá vàng hôm nay 29/7: Kim loại quý biến động, nên mua vào hay bán ra?

Đời sống 29/07/2023 08:05

Hôm nay (29/7), giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24k trong nước giảm trong khi vàng thế giới tăng mạnh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch hôm nay được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 66,55 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,25 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 700.000 đồng/lượng.

So với khi mở cửa phiên giao dịch trước, giá vàng tại DOJI không thay đổi cả hai chiều mua vào và bán ra.

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Hôm nay (29/7), giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24k trong nước giảm trong khi vàng thế giới tăng mạnh - Ảnh: Báo Lao Động

Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết, giá vàng mua vào 66,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 600.000 đồng/lượng.

So với khi mở cửa phiên giao dịch trước, giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC không thay đổi cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng thế giới tính đến 9h15 sáng nay được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 1.948,3 USD/ounce, giảm 30,4 USD/ounce so với mở cửa phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới giảm sâu sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu thế giới tốt hơn dự báo. Cục Phân tích kinh tế Mỹ cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý II đã tăng 2,4%, vượt qua kỳ vọng của các nhà kinh tế. Các nhà kinh tế kỳ vọng mức tăng 1,8%.

Giá vàng hôm nay 29/7: Kim loại quý biến động, nên mua vào hay bán ra? - Ảnh 2
Giá vàng thế giới sáng nay tăng gần 15 USD/ounce - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, theo giới phân tích, các rạn nứt trong tiêu dùng ngày càng tăng cũng hỗ trợ giá vàng. Báo cáo lưu ý rằng thu nhập cá nhân không theo kịp tiêu dùng. Cụ thể, thu nhập cá nhân tăng 0,3% trong tháng 6, so với mức tăng 0,5% đã điều chỉnh của tháng 5. Dữ liệu không đạt kỳ vọng khi các nhà kinh tế kỳ vọng mức tăng 0,5%.

Một thông tin tích cực đối với vàng trong dài hạn là sự quan tâm của các nhà đầu tư trẻ với vàng ngày càng tăng. Kết quả nghiên cứu đầu tư vàng mới nhất của State Street Global Advisors cho thấy, 20% nhà đầu tư Mỹ hiện sở hữu vàng trong danh mục đầu tư của họ và một xu hướng mới được hình thành là các nhà đầu tư vàng đang trẻ hóa.

Báo cáo cho biết, trung bình, thế hệ Millenials (những người sinh từ năm 1981-1996) có tỷ lệ vàng cao hơn (khoảng 17%) trong danh mục đầu tư của họ. Cả Gen X (những người được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1965-1980) và Boomers (những người được sinh ra từ năm 1946-1964) đều nắm giữ khoảng 10% vàng trong danh mục đầu tư.

 

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