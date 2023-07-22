Giá vàng hôm nay 22/7: Bất ngờ giảm mạnh trước khi tăng giá

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh USD phục hồi, trở lại mốc 100 điểm. Giá vàng trong nước cũng xoay chiều giảm theo.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào lúc 8h ngày 22/7, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 150.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Vàng nhẫn 9999 loại 1-2-5 chỉ niêm yết ở mức 55,9 - 56,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh USD phục hồi, trở lại mốc 100 điểm. Giá vàng trong nước cũng xoay chiều giảm theo - Ảnh: Báo Tiền Phong

Công ty TNHH Bảo TÍn Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC mua vào 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra 67,03 triệu đồng/lượng, giảm 170.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 9999 niêm yết 56,08 - 56,93 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 230.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 1.961 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với ngày hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD phục hồi, trở lại mốc 100 điểm. USD Index (đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt) đứng ở mức 100,540 điểm, tăng 0,7%. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã tăng cao hơn.

Có 99,8% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC vào tuần tới thêm 0,25% - ẢNh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, theo công cụ FedWatch của CME, có 99,8% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC vào tuần tới thêm 0,25%.

Carsten Menke, nhà phân tích của Julius Baer nhận định, giá vàng đảo chiều giảm do thị trường dự đoán rằng Fed gần như đã hoàn tất chiến dịch tăng lãi suất.

Wang Tao chuyên gia của hãng tin Reuters (Anh) cho biết, giá vàng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.984 USD/ounce có thể sẽ dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu.

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