Giá vàng hôm nay 14/6: Hồi hộp chờ đợi, lưỡng lự nên mua hay bán?

Sáng 14/6, giá vàng hôm nay lao xuống dốc sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phù hợp với dự báo.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, giá vàng hôm nay lao xuống dốc sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phù hợp với dự báo. Cụ thể, CPI tháng 5/2023 chỉ tăng 0,1% và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Còn lạm phát cơ bản hàng năm ở mức 5,3% nhưng đã giảm so với mức 5,5% trước đó. Chỉ số giá sản xuất cũng giảm 0,1%. Các dữ liệu này đã làm cho thị trường dự báo kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ vào rạng sáng 15/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể quyết định tạm dừng tăng lãi suất.

Phản ứng thông tin trên, thị trường chứng khoán châu Âu, Mỹ đồng loạt tăng điểm. Nghĩa là dòng tiền đã dồn vào cổ phiếu, khiến sức mua trên các sàn vàng thế giới chậm lại. Giá vàng hôm nay đối mặt với tình thế khó khăn. Giá vàng hôm nay của thế giới giảm mạnh 28 USD xuống còn 1.942 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 14/6 - Ảnh: Báo Người Lao Động Trong khi đó, dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tháng 5/2023, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 63 tấn vàng, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cũng bán 11 tấn vàng…

Với thông tin này, có lẽ giới đầu cơ sợ rủi ro nên khi giá vàng đêm qua lên tới 1.970 USD/ounce, họ đã bán tháo vàng để thu hồi vốn. Giá vàng hôm nay của thế giới giảm mạnh 28 USD xuống còn 1.942 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 14/6. Dẫn nguồn thông tin từ VTC News, hiện tại, các nhà giao dịch dự đoán khả năng 95% Fed sẽ quyết định không tăng lãi suất trong tháng 6 này. Kể từ tháng 3 năm ngoái, các đợt tăng lãi suất dồn dập của Fed đã gây sức ép lên thị trường vàng, khiến giá giảm mạnh. Lãi suất tăng cao sẽ triệt tiêu sức hấp dẫn của kim loại quý, bởi chi phí vốn và chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - vốn là tài sản an toàn không sinh lời - sẽ tăng lên. Giá vàng hôm nay lao xuống dốc sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phù hợp với dự báo - Ảnh: VTC News Diễn biến giá vàng hôm nay + Giá vàng trong nước Lúc 6h30 ngày 14/6, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 50.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chiều qua. Giá vàng nhẫn, nữ trang các loại giao dịch quanh mức 53,65 - 55,9 triệu đồng/lượng. + Giá vàng quốc tế Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.943 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.945 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 12/6: Giảm mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục trầm lắng ngay khi vừa mở cửa giao dịch đầu tuần 12/6.

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