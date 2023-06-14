Giá vàng hôm nay 14/6: Hồi hộp chờ đợi, lưỡng lự nên mua hay bán?

Đời sống 14/06/2023 07:23

Sáng 14/6, giá vàng hôm nay lao xuống dốc sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phù hợp với dự báo.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, giá vàng hôm nay lao xuống dốc sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phù hợp với dự báo. Cụ thể, CPI tháng 5/2023 chỉ tăng 0,1% và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Còn lạm phát cơ bản hàng năm ở mức 5,3% nhưng đã giảm so với mức 5,5% trước đó. Chỉ số giá sản xuất cũng giảm 0,1%.

Các dữ liệu này đã làm cho thị trường dự báo kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ vào rạng sáng 15/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể quyết định tạm dừng tăng lãi suất.

Phản ứng thông tin trên, thị trường chứng khoán châu Âu, Mỹ đồng loạt tăng điểm. Nghĩa là dòng tiền đã dồn vào cổ phiếu, khiến sức mua trên các sàn vàng thế giới chậm lại. Giá vàng hôm nay đối mặt với tình thế khó khăn.

Giá vàng hôm nay 14/6: Hồi hộp chờ đợi, lưỡng lự nên mua hay bán? - Ảnh 1
Giá vàng hôm nay của thế giới giảm mạnh 28 USD xuống còn 1.942 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 14/6 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong khi đó, dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tháng 5/2023, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 63 tấn vàng, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cũng bán 11 tấn vàng…

Với thông tin này, có lẽ giới đầu cơ sợ rủi ro nên khi giá vàng đêm qua lên tới 1.970 USD/ounce, họ đã bán tháo vàng để thu hồi vốn. Giá vàng hôm nay của thế giới giảm mạnh 28 USD xuống còn 1.942 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 14/6.

Dẫn nguồn thông tin từ VTC News, hiện tại, các nhà giao dịch dự đoán khả năng 95% Fed sẽ quyết định không tăng lãi suất trong tháng 6 này.

Kể từ tháng 3 năm ngoái, các đợt tăng lãi suất dồn dập của Fed đã gây sức ép lên thị trường vàng, khiến giá giảm mạnh.

Lãi suất tăng cao sẽ triệt tiêu sức hấp dẫn của kim loại quý, bởi chi phí vốn và chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - vốn là tài sản an toàn không sinh lời - sẽ tăng lên.

Giá vàng hôm nay 14/6: Hồi hộp chờ đợi, lưỡng lự nên mua hay bán? - Ảnh 2
Giá vàng hôm nay lao xuống dốc sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phù hợp với dự báo - Ảnh: VTC News

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 14/6, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 50.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức  66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn, nữ trang các loại giao dịch quanh mức 53,65 - 55,9 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.943 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.945 USD/ounce.

 

Giá vàng hôm nay 12/6: Giảm mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch

Giá vàng hôm nay 12/6: Giảm mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục trầm lắng ngay khi vừa mở cửa giao dịch đầu tuần 12/6.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ