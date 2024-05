Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về những gánh nặng và những vấn đề chưa giải quyết được với các liệu pháp hiện tại, đặc biệt là giảm tử vong trên bệnh nhân BPTNMT.

Theo GOLD 2023 (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – Ủy ban Sáng kiến toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), liệu pháp bộ ba đóng ICS/LABA/LAMA* trong 1 dụng cụ hít được khuyến cáo và chứng minh giảm tử vong do mọi nguyên nhân so với bộ đôi LABA/LAMA.

Đồng quan điểm với các chuyên gia, PGS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Liên chi Hội Hô hấp TP. HCM và PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên chi Hội Hen, Dị ứng & Miễn dịch Lâm sàng, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam nhận định liệu pháp bộ ba đóng là một trong những bước tiến quan trọng, giúp tăng tuân thủ của bệnh nhân và tăng tỉ lệ thành công trong điều trị.

GS.TS.Ngô Quý Châu, Chủ tịch hội Hô Hấp Việt Nam

Liệu pháp mới chứa 3 thành phần rất quen thuộc đã được sử dụng trong điều trị BPTNMT trước nay tại Việt Nam sẽ giúp các chuyên gia y tế có thêm lựa chọn trong điều trị cho bệnh nhân.

Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam chia sẻ: "BPTNMT gây ra nhiều hậu quả hơn chỉ là sự khó thở cho bệnh nhân. Mối liên quan của BPTNMT đến sự gia tăng các biến cố tim phổi và tử vong sớm mà các chuyên gia đã chỉ ra cho thấy cần thiết phải dành sự ưu tiên cho BPTNMT, bên cạnh các bệnh mạn tính khác như bệnh tim và ung thư phổi".

Được biết, 30 năm qua, AstraZeneca đã ký kết hợp tác với Bộ Y tế, các Hội y khoa và các đối tác đẩy mạnh trao đổi khoa học, triển khai nhiều chương trình có sức ảnh hưởng, nhằm thúc đẩy nhận thức, phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tật.

Điển hình là chương trình “Vì lá phổi khỏe” nhằm nâng cao chất lượng quản lý ngoại trú cho bệnh hen, BPTNMT và ung thư phổi.

Tính đến nay, chương trình đã hỗ trợ thành lập và đưa vào hoạt động hơn 155 phòng khám ngoại trú hen và BPTNMT đạt chuẩn tại 51 tỉnh thành, nâng cao năng lực của các nhân viên y tế trong việc quản lý hen và BPTNMT.