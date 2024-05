Vụ tai nạn giao thông khiến chị Đỗ Thùy L. bị thương tích tỉ lệ tổn thương cơ thể là 75%, còn Nguyễn Hoàng N. bị thương tích 9%.

Theo thông tin từ báo Công Lý, vào ngày 17/5, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ rồi gây tai nạn thương tích cho người khác.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5-10, cháu ngoại của bà Tha là Nguyễn Hoàng N. (SN 2008) điều khiển xe gắn máy BKS 15AA-290.19, trên xe chở theo bạn học là cháu Nguyễn N.H.A. (SN 2008, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đi trên đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, theo hướng từ đường Bến Láng đi đường Lê Hồng Phong.

Khi đến khu vực đối diện số 66 lô 18D Lê Hồng Phong trên đường Trung Lực, do không chú ý quan sát, xe máy do cháu Nguyễn Hoàng N. điều khiển đã tông vào chị Đỗ Thùy L. (SN 1995, trú tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng ) đang đi bộ qua đường.

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hậu quả, chị L. bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 75%; Cháu Nguyễn Hoàng N. cũng bị thương tích tỉ lệ tổn thương cơ thể là 9%.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cháu Nguyễn Hoàng N. sinh sống cùng vợ chồng bà Hoàng Thị Tha. Tháng 9-2023, bà Hoàng Thị Tha cho cháu ngoại Nguyễn Hoàng N. tiền mua xe máy BKS 15AA- 290.19 để lại khi không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

