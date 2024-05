Khi cô giáo chụp hình và gửi, chị Uyên thấy mặt con sưng to, còn in hình bàn tay. Sau đó, cô Như gọi điện và nhắn tin xin lỗi chị Uyên, mong được tha thứ. Ngay sau đó, chị Uyên đến xuống trường đón bé K. nhưng không gặp cô Như và được cô Hiệu trưởng mời lên trao đổi.

Gia đình chị Uyên yêu cầu gặp cô Như và đề nghị cung cấp toàn bộ camera trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, phía trường cho biết, cô Như đang viết tường trình, đồng thời chỉ cắt ra 1 đoạn có thời lượng 1 phút 47 giây cho gia đình xem và giải thích rằng do da bé mỏng, tay cô Như xương nên khi ngủ không khống chế được lực mạnh nhẹ mà tác động vào bé. Theo lãnh đạo Trường mầm non Việt Úc, cô Như nói rằng do bé ngủ ngáy làm các bạn không ngủ được nên khều bé để bé thức(?!).

Không đồng ý với lý do nhà trường đưa ra, chị Uyên đã trình báo sự việc đến Công an phường An Hoà. Tới khoảng 22 giờ ngày 26/4, tại Công an phường An Hòa, chị Uyên xem được đoạn clip trích xuất camera thứ 2 thì thấy cô Như bé K. liên tục đánh tầm 10 lần vào đầu, má trái và vùng tai bên trái trong lúc bé đang ngủ trưa, khiến bé ôm đầu và mặt úp xuống nệm.

Khi thấy sức khỏe bé K. không được tốt, gia đình đã bé khám và giám định thương tích. Kết quả khám ở Bệnh viện Phương Châu và Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho thấy, bé K. bị bầm vùng má trái, gia đình tiếp tục theo dõi thêm. Hiện tại vụ đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý.

Chị Uyên cho biết thêm, sáng 8/5, có 2 người đàn ông lạ mặt đến nhà chị đề nghị gia đình rút đơn gửi đến cơ quan công an. Tuy nhiên, gia đình chị Uyên từ chối. Đến khoảng 23 giờ 58 phút cùng ngày, nhà chị Uyên bất ngờ bị 2 người lạ mặt ném chất bẩn vào cửa nhà, khiến gia đình hoang mang, lo sợ.