Giá vàng hôm nay 16/6: Kim loại quý hồi phục mạnh, đảo chiều tăng giá

Theo thông tin từ báo Giao Thông, mở cửa phiên giao dịch sáng nay 16/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,60 - 67,20 triệu đồng/lượng, tăng 50 nghìn đồng/lượng.

Đồng USD bất ngờ lao dốc, giá vàng thế giới hôm nay 16/6 tăng vọt - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay 16/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,55 - 67,15 triệu đồng/lượng, chưa đổi giá.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,40 - 67,00 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng, chưa đổi giá.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu 66,50 - 67,02 triệu đồng/lượng, giảm 80 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu 55,63 - 56,48 triệu đồng/lượng, tăng 90 nghìn đồng/lượng.

Cũng trong nguồn tin này, trên thị trường quốc tế, theo Kitco, giá vàng thế giới lúc 22h30 đêm qua (giờ Việt Nam) tăng 1,04 USD, tương đương 0,05% lên mức 1.959,22 USD/ounce.

Theo Kitco, giá vàng thế giới lúc 22h30 đêm qua (giờ Việt Nam) tăng 15,46 USD, tương đương 0,8% lên mức 1.957,41 USD/ounce.

Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng giá so với rạng sáng ngày trước đó - Ảnh: Báo Thanh Niên

Dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên, giá vàng đã phục hồi từ đáy 3 tháng nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Trong ngày 15.6 (giờ Mỹ), số đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua được công bố là 262.000, cao hơn so với mức ước tính 245.000. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ tăng 0,3% trong khi dữ liệu khác cho thấy sản lượng công nghiệp của nền kinh tế hàng đầu thế giới giảm 0,2% trong tháng 5, thấp hơn kỳ vọng với mức tăng 0,1%.

Ngay sau Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất, ngày 15.6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố nâng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 3,5%. ECB đã nâng lãi suất kể từ tháng 7.2022 trong một nỗ lực kéo giảm lạm phát kỷ lục. Trong dữ liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã hạ nhiệt nhanh hơn dự báo, với CPI tổng thể tăng 6,1% trong tháng 5.2023, còn CPI lõi - loại trừ năng lượng và thực phẩm - tăng 5,3%. Dù vậy, con số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ECB.

Tuy nhiên, quyết định nâng lãi suất của ECB đã được thị trường dự báo từ trước và hiện nhà đầu tư chú ý nhiều hơn tới lộ trình lãi suất tương lai của ECB... Theo ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cao cấp tại Kitco, trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế trái chiều thì giá vàng sẽ biến động theo xu hướng đi ngang và giảm trong ngắn hạn.