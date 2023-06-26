Giá vàng hôm nay 26/6: Kim loại quý biến động nhẹ, nên mua vào hay bán ra?

Sáng 26/6, giá vàng trong nước cùng chiều với giá thế giới, chốt phiên tuần qua tiếp tục chiều hướng tăng.

Theo thông tin từ VTC News, giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.923 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng thế giới dù tăng nhẹ nhưng theo các chuyên gia vẫn chưa thoát được đà giảm.

Khảo sát của Kitco News cho thấy, các nhà phân tích Phố Wall và Phố Chính cùng nhận định, giá vàng sẽ có xu hướng giảm trong thời gian tới. Các nhà phân tích dự báo, vàng có thể xuống mức 1.900 USD/ounce. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, thời điểm vàng giảm giá sẽ là cơ hội mua vào. Mối đe dọa về suy thoái kinh tế và thị trường chứng khoán đang không thu hút dòng tiền, nhà đầu tư dài hạn nên chuyển hướng sang vàng.

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ nhưng theo các chuyên gia, kim loại quý vẫn chưa thoát được đà giảm - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ báo Giao Thông, trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng hôm nay 26/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,50 - 67,10 triệu đồng/lượng, tăng 50 nghìn đồng/lượng cả hai chiều so với phiên giao dịch trước. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,40 - 67,00 triệu đồng/lượng, chưa đổi giá. Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá. Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu 66,47 - 66,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu 55,59 - 56,44 triệu đồng/lượng, tăng 70 nghìn đồng/lượng. Vàng thế giới quay đầu tăng khi giá liên tục giảm trong tuần qua - Ảnh: Báo Giao Thông Cũng trong nguồn tin này, giá vàng thế giới trước giờ mở cửa phiên đầu tuần tăng 7,43 USD, tương đương 0,39% lên mức 1.921,26 USD/ounce. Chiến lược gia về thị trường Phillip Streible tại Blue Line Futures nhận định, Chủ tịch Fed Jerome Powell có lập trường khá "diều hâu". Ông Powell ủng hộ phương án tiếp tục nâng lãi suất và điều đó khá tiêu cực đối với vàng. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho biết, hai đợt nâng lãi suất nữa trong năm nay là một dự báo "rất hợp lý". Vàng rất nhạy cảm với việc nâng lãi suất của Fed, vì động thái này làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng.

Giá vàng hôm nay 16/6: Kim loại quý hồi phục mạnh, đảo chiều tăng giá Sáng 16/6, đồng USD bất ngờ lao dốc, giá vàng trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng giá so với rạng sáng ngày trước đó.

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