Đệm Xinh khuyến mãi xả hàng giá sốc lên tới 70%

Đời sống 26/04/2016 11:11

Trong 10 ngày, từ 21/04/2016 – 02/05/2016, nhân dịp chào mừng đại lễ 30/4 – 1/5 và mùa hè sắp tới. demxinh.vn thực hiện chương trình “xả hàng giá sốc – cơn lốc chào hè” với mức ưu đãi giảm giá cực kỳ hấp dẫn lên tới 70%.

Đệm Xinh khuyến mãi xả hàng giá sốc lên tới 70% - Ảnh 1

Hệ thống bán lẻ chăn ga gối đệm cao cấp Đệm Xinh là nhà phân phối chăn ga gối đệm chính hãng của các thương hiệu chăn ga gối đệm hàng đầu trên thị trường như: Kymdan, dunlopillo, Canada, Everon, Hanvico, Everhome… Đệm Xinh cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm bao gồm: chăn ga gối, đệm lò xo, đệm cao su, đệm bông ép, ruột chăn, ruột gối, chiếu điều hòa…

Đến với hệ thống siêu thị Đệm Xinh, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một không gian nội thất phòng ngủ sang trọng, nằm thử và cảm nhận sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm khác nhau, để từ đó lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp nhất với gia đình mình. Đệm Xinh cam kết 100%hàng chính hãng, bảo hành chính hãng, chính sách đổi/ trả sản phẩm lên tới 15%.

Đệm Xinh khuyến mãi xả hàng giá sốc lên tới 70% - Ảnh 2

Đệm Xinh khuyến mãi xả hàng giá sốc lên tới 70% - Ảnh 3

Trong 10 ngày, từ  21/04/2016 – 02/05/2016 , nhân dịp chào mừng đại lễ 30/4 – 1/5 và mùa hè sắp tới. demxinh.vn thực hiện chương trình “xả hàng giá sốc – cơn lốc chào hè” với mức ưu đãi giảm giá cực kỳ hấp dẫn lên tới 70%.  Các sản phẩm ưu đãi vô cùng đa dạng: đệm lò xo cao cấp Hanvico, các mẫu chăn ga gối cao cấp của Hanvico, Everon, ruột chăn, ruột gối, đệm bông ép…

Mua hàng tại Đệm Xinh đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi.

Cách 1: Đến trực tiếp các showroom Đệm Xinh trên Toàn quốc.

Cách 2: Đặt hàng qua hotline 1800 1051 (Miễn phí cước gọi đến) hoặc 0973 287 751

Cách 3: Đặt hàng qua website www.demxinh.vn  hoặc Facebook: Đệm Xinh

Liên hệ các hệ thống bán lẻ của Đệm Xinh

415 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội – Tel: 043 833 7403/  0936 264 324

589 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Tel: 043 748 0559/ 0904  638 786

359 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên. Hà Nội  – Tel:  043 212 7721/ 0904 628 786

116 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Tel: 043 215 1662/ 0936 055 883

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