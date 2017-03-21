Đặt thứ nước này vào lò vi sóng, mẹo hay bà nội trợ nào cũng phải biết

Chỉ cần thử cho thứ nước này vào lò vi sóng 1 lần, bạn sẽ ước mình biết mẹo này sớm hơn.

Mùi hôi khó chịu sẽ biến mất hoàn toàn chỉ sau vài phút, nếu bạn cho thứ nước này vào lò vi sóng.

Lò vi sóng sau khi dùng thường bám đầy đầu mỡ, lâu dần sẽ bị ám mùi hôi rất khó chịu. Dùng lò vi sóng thì vô cùng đơn giản, thế nhưng vệ sinh nó đúng cách thì không phải ai cũng biết.

Chỉ với vài nguyên liệu có sẵn trong bếp bạn đã có thể “ướp hương” cho chiếc lò vi sóng của mình rồi đấy.

Tất cả những gì bạn cần chỉ là một ít giấm ăn. Cho giấm và nước vào một chén nhỏ theo tỉ lệ 2:1 và đặt vào lò, nhấn nút cho lò quay trong 3 phút. Hơi giấm bốc lên sẽ khử sạch mùi hôi, lúc này bạn chỉ cần dùng khăn khô lau nhẹ mọi vết bẩn cứng đầu đều được lấy đi.

Ngoài giấm, bạn có thể dùng những nguyên liện sẵn có trong bếp sau:

Chanh

Cắt đôi quả chanh và úp vào chén, sau đó cho thêm ít nước ngập khoảng ½ phần chanh. Đặt chén này vào lò vi sóng trong khoảng 2 phút. Bạn sẽ ngạc nhiên vì mùi khó chịu đã biến mất hoàn toàn.

Nước rửa chén

Hòa nước rửa chén và nước vào chén theo tỉ lệ 1:1, sau đó đặt chén này vào lò vi sóng quay. Sau khi lò đã tắt, đừng vội mở cửa lò mà hãy chờ thêm 2 phút để hơi nước rửa chén bốc lên tiếp tục làm cho các vết bẩn lâu ngày bong tróc ra.

Dùng khăn lau khô phần hơi nước này thì chiếc lò của bạn sẽ sạch sẽ, thơm tho như lúc mới mua.

Nước lau kính

Cách làm cũng giống như đối với nước rửa chén, tuy nhiên vì là dung dịch để đem lại sự sáng bóng cho kính thế nên ngoài công dụng khử mùi thì nước lau kính mang lại sự sáng bóng hiệu quả hơn.

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