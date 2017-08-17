Đang giặt quần áo trong nhà tắm, bé gái 13 tuổi bị cha dượng dùng vũ lực cưỡng bức

Đời sống 17/08/2017 14:52

Lợi dụng lúc mẹ đứa trẻ vắng nhà, người cha dượng đã nhiều lần dùng vũ lực cưỡng bức bé gái 13 tuổi. Sau khi thỏa mãn dục vọng, người này đe dọa, cấm bé gái tiết lộ sự việc.

Ngày 17/8, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Tấn (37 tuổi, cư trú tại xã An Phước, huyện Mang Thít) về tội Hiếp dâm trẻ em, theo thông tin được đăng tải trên Zing.

Được biết, chị N. (35 tuổi, thường trú tại tỉnh Cà Mau) có 3 người con. Trong đó, bé H. chưa đến 13 tuổi. Tuy nhiên, vì cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc nên chị N. lên Vĩnh Long làm thuê và gửi các con nhỏ cho người thân chăm sóc.

Trong thời gian làm việc ở xã An Phước, chị N. quen biết và sống như vợ chồng với Tấn.

Hai năm sau, Tấn theo chị N. về Cà Mau sinh sống. Lúc này, Tấn còn sống chung với ba đứa con nhỏ của chị N. Tuy nhiên, vì cuộc sống ngày càng khó khăn nên chị N. cùng với Tấn dẫn theo ba đứa trẻ thuê phòng trọ ở xã An Phước. 

Đang giặt quần áo trong nhà tắm, bé gái 13 tuổi bị cha dượng dùng vũ lực cưỡng bức - Ảnh 1
Tấn lúc bị công an bắt giữ - Ảnh: Zing

Vào ngày 2/4, trong lúc chị N. ra chợ làm thuê, Tấn ở nhà với ba đứa con riêng của chị thì nảy sinh ý đồ xấu với bé H. Lúc này, H. đang giặt quần áo trong phòng tắm, Tấn liền tìm cách đuổi hai đứa em nhỏ ra ngoài. Sau đó, Tấn đẩy cửa phòng tắm và dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Tấn đe dọa cấm nạn nhân tiết lộ sự việc.

Tối hôm sau, sau khi nhậu say trở về phòng trọ, giữa Tấn và chị N. xảy ra tranh cãi. Lúc này, H. liền kể với mẹ về việc bị cha dượng cưỡng hiếp trong phòng tắm.

Ngay trong đêm hôm đó, người mẹ đã dẫn con gái đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó, đối tượng Tấn bị bắt khẩn cấp để điều tra, làm rõ nội dung tố cáo.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai của nạn nhân, trong thời gian còn ở Cà Mau, cô bé cũng từng bị Tấn xâm hại nhưng không dám tiết lộ cho ai biết vì bị đe dọa.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tấn 16 năm tù giam.

Trước đó, vào năm 2003, Tấn từng bị TAND huyện Mang Thít tuyên phạt 30 tháng vì tội Hiếp dâm. Sau đó, bị cáo không những không hối lỗi mà còn phạm tội nghiêm trọng hơn.

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Mẹ bé gái tội nghiệp là chị Hồng Nhung đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng mong đòi lại công lý cho con.

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