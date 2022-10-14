Dàn nghệ sĩ và hơn 200 khách hàng của 24hStore là chủ sở hữu những chiếc iPhone 14 đầu tiên tại Việt Nam

Đời sống 14/10/2022 14:30

Sự kiện mở bán iPhone 14 series của 24hStore chính thức diễn ra vào 22h00. Hơn 200 khách hàng đăng ký sở hữu sớm đã trở thành chủ nhân của những chiếc iPhone 14 đầu tiên.

Sự kiện mở bán của 24hStore diễn ra tại cửa hàng Premium Store của 24hStore - AAR lớn và đẳng cấp nhất nhì tại TP.HCM. Với diện tích hơn 150m2, cửa hàng được thiết kế, bày trí theo tiêu chuẩn khắt khe của Apple về cả không gian lẫn cách thức vận hành, cho khách hàng đến tham quan mua sắm có những trải nghiệm tương tự như ở Apple Store.

 Dàn nghệ sĩ và hơn 200 khách hàng của 24hStore là chủ sở hữu những chiếc iPhone 14 đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1

Hoa hậu Tiểu Vy tham gia sự kiện và là 1 trong những người sở hữu iPhong 14 đầu tiên tại Việt Nam

Với chính sách giá tốt cùng chế độ bảo hành rõ ràng, 24hStore nhận được sự yêu thích và tin tưởng của đông đảo iFans.

Tham dự buổi mở bán iPhone 14 series có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là những khách hàng nhận máy đầu tiên tại 24hStore, bao gồm: Hoa hậu Tiểu Vy, Diễn viên Puka, Ca sĩ/diễn viên Jun Phạm, Diễn viên Gin Tuấn Kiệt, Diễn viên Duy Khánh, MC/Diễn viên Đại Nghĩa, Đạo diễn/Diễn viên Huỳnh Lập, Ca sĩ Văn Mai Hương, Người mẫu/diễn viên Thanh Vy, Người mẫu Hà Kino, TikToker/Nghệ sĩ vẽ Việt Mỹ, Reviewer công nghệ Công OS chanel, Reviewer công nghệ Ngọc Trần,... Ngoài ra, hơn 30 chiếc siêu xe sang trọng đến từ những khách hàng quen thuộc của 24hStore cũng góp mặt trong đêm mở bán.

Xuyên suốt chương trình là các tiết mục giải trí, mini game hoạt náo, giao lưu cùng các KOLs công nghệ về dòng flagship mới nhất của Apple, các khách mời còn trò chuyện và ký tên cho khán giả. Đồng thời, khách hàng có cơ hội nhận các phần quà giá trị như 1 suất iPhone 14, 2 suất Tai nghe AirPods 2 và 3 suất Tai nghe không dây Beats Flex thông qua chương trình bốc thăm may mắn cùng hàng ngàn quà tặng dành cho khách hàng trong đêm mở bán.

Đồng thời tại sự kiện, đại diện Apple cũng trao giấy chứng nhận Apple Authorised Reseller (AAR) cho 24hstore. 24hStore mong muốn sẽ là nơi mua sắm lý tưởng, đem lại nhiều chính sách giá tốt cùng tốc độ giao hàng, chế độ khuyến mãi, hậu mãi hấp dẫn hơn nữa dành cho quý khách hàng trong tương lai.

Dàn nghệ sĩ và hơn 200 khách hàng của 24hStore là chủ sở hữu những chiếc iPhone 14 đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2

Dù sự kiện mở bán diễn ra trong đêm muộn nhưng rất nhiều khách hang chờ đợi để được sở hữu sớm nhất iPhone 14

Sự kiện là dịp để 24hStore tri ân những khách hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng lựa chọn 24hStore. Ngoài ra, cũng là cơ hội để hệ thống thay lời muốn nói về quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng nhanh chóng nhất, trải nghiệm tốt nhất với mức giá hợp lý nhất nhưng vẫn đảm bảo chế độ bảo hành thỏa đáng.

Nói về lý do sở hữu mức giá cạnh tranh hàng đầu cho series iPhone 14, ông Hồ Tác Thành, Giám đốc chuỗi 24hStore chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng của 24hStore có thể sở hữu siêu phẩm một cách thuận tiện nhất mà không cần phải lo lắng quá nhiều về chi phí.

Dàn nghệ sĩ và hơn 200 khách hàng của 24hStore là chủ sở hữu những chiếc iPhone 14 đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3

Bên cạnh đó, khách hàng cũng sẽ an tâm quyền lợi của mình luôn được đảm bảo nhờ dịch vụ và chính sách bảo hành, đổi trả hoàn tiền rõ ràng của 24hStore”.

24hStore là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ như điện thoại di động, laptop, smartwatch,... được thành lập vào năm 2015, hiện có 9 chi nhánh phân bố khắp khu vực TP.HCM.

Tháng 7/2022, 24hStore chính thức trở thành đại lý ủy quyền chính hãng Apple tại Việt Nam.

Với phương châm tập trung vào giá cả, quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng, 24hStore đã xây dựng uy tín thương hiệu và có được cảm tình từ người tiêu dùng trong nước.

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Từ khóa:   iPhone 14

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