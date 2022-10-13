Có một Đài Loan khiến du khách Việt say đắm!

Sau du lịch Thái Lan và Singapore thì Đài Loan là một điểm đến rất được du khách Việt, đặc biệt là những ai yêu thích du lịch để mắt tới. Khi đặt chân đến Đài Loan, bạn không chỉ có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều cảnh sắc mê hồn, được kết thân với những con người dễ mến mà còn được thưởng thức vô vàn nét văn hóa đặc trưng, độc đáo của xứ Đài.

Chợ đêm là nét văn hóa đặc sắc của Đài Loan, có hẳn 1 bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng về các khu chợ này. Dạo quanh những khu chợ đêm “không ngủ” như Ximending, Shilin, Huaxi hay Raohe, bạn sẽ “quên lối về” bởi sự đông vui, náo nhiệt ở nơi này. Các mặt hàng được bày bán tại đây đa phần đều rất da dạng từ quần áo, dụng cụ gia đình đến những món quà lưu niệm xinh xắn. Đặc biệt, hầu hết những đặc sản nổi tiếng ở Đài đều “có mặt” tại các khu chợ đêm sầm uất.

Chợ đêm Huaxi Đài Loan nổi tiếng với những đặc sản được làm từ rắn

Nếu bạn là tín đồ mê ăn uống thì các khu chợ đêm ở Đài Loan đích thị là “thiên đường ẩm thực” dành cho bạn. Từ những “cao lương mỹ vị” truyền thống như đậu phụ thối, mì bò, vịt quay đến các món ăn, đồ uống hiện đại như trà sữa trân châu, xúc xích cỡ đại hay gà phi lê chiên đều được bày bán tại các khu chợ đêm Đài Loan. Đặc biệt, có một địa điểm rất thu hút những du khách “gan dạ” đó là khu chợ Huaxi với các món ăn, đặc sản được làm từ rắn vô cùng thú vị.

Ngoài những món ngon đã nêu trên, Đài Loan vẫn còn không ít những món ăn hấp dẫn khác như hàu đúc trứng, bánh tiêu nướng, Tiểu Long Bao, mì hành,… đang chờ bạn khám phá.

Hòn đảo nhỏ nhưng… “có võ”

Đài Loan tuy chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng lại khiến du khách “mê như điếu đổ” với vô vàn những địa điểm du lịch tuyệt đẹp và nét văn hóa đặc trưng vô cùng hấp dẫn.

Nếu bạn là người yêu thích sự bình yên, hãy tìm đến ngôi làng Jiufen nhỏ nhắn và cổ kính nằm trên lưng chừng núi. Ngược lại, nếu muốn tìm hiểu những kiến trúc hiện đại, hãy đến thăm tòa tháp chọc trời Taipei 101. Nơi đây được đánh giá là một trong những kỳ quan kiến tạo của thế giới. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều những cảnh đẹp nổi tiếng, hấp dẫn khác như: bãi biển Fulong, núi Dương Minh, nông trại Cingjing,…

Làng Jiufen cổ kính đem lại sự bình yên cho du khách

Ngoài ra, nếu có dịp đến du lịch Đài Loan, bạn đừng bỏ lỡ trải nghiệm trực tiếp về những lễ hội thú vị, độc đáo của người bản địa để có thể hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống của con người nơi đây: Lễ hội đèn trời Pingxi (15/1 âm lịch); Lễ hội bắn pháo hoa Yanshui Beehive (18-19/2); Lễ hội trèo cột vui nhộn, thú vị vào tháng 7 âm lịch và vô vàn những điều hấp dẫn khác đang chờ bạn tại đất nước Đài Loan xinh đẹp.

Không khó để hiểu được lý do vì sao xứ Đài lại được lòng các du khách nước ngoài đến vậy. Nếu có dịp, bạn hãy một lần trong đời đến đây để tự mình kiểm chứng xem, liệu “hòn đảo nhỏ” này có thật sự đáng để đi như lời đồn không nhé!