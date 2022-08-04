Dai-ichi Life Việt Nam vươn lên Top 2 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2022

Tham gia chương trình khảo sát trong suốt 7 năm liên tiếp, Dai-ichi Life Việt Nam luôn giữ vững vị trí cao trong Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) uy tín”.

Thành tích đầy tự hào là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và phấn đấu không ngừng của Dai-ichi Life Việt Nam trong sứ mệnh mang đến cho khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ưu việt, dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp, chiến lược xây dựng thương hiệu BHNT Nhật Bản ấn tượng, cũng như những đóng góp hỗ trợ cộng đồng thiết thực nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp cho người dân Việt Nam.

Năm nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã xuất sắc vươn lên Top 2, tăng một bậc so với năm 2021, giữ vị trí dẫn đầu trong khối doanh nghiệp BHNT nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2022 là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report dựa trên các tiêu chí: Năng lực tài chính doanh nghiệp; Uy tín doanh nghiệp trên truyền thông theo phương pháp Media coding; Khảo sát khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm và chuyên gia trong ngành…

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch ki­­­­êm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Dai-ichi Life Việt Nam là Công ty BHNT nước ngoài được đánh giá có uy tín cao nhất trong bảng xếp hạng “Top 10 Công ty BHNT uy tín” năm 2022. Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam, thương hiệu BHNT đến từ Nhật Bản, đã được hơn 4 triệu khách hàng, gia đình và cộng đồng yêu mến, trao gửi niềm tin trong suốt thời gian qua tại Việt Nam”.

“Giải thưởng đặc biệt ý nghĩa nhân dịp Dai-ichi Life Việt Nam chào mừng 15 năm đồng hành và gắn bó cùng đất nước và người dân Việt Nam (18/01/2007- 18/01/2022).

Đây cũng chính là động lực để Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục sáng tạo, đổi mới về sản phẩm, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường đầu tư hệ sinh thái kỹ thuật số nhằm mang đến cho khách hàng và gia đình những trải nghiệm tốt nhất, cũng như tiếp tục đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng bền vững của ngành bảo hiểm và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”, ông Quân chia sẻ thêm.

Trải qua chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc về tầm vóc, vị thế với số lượng khách hàng tăng gấp 12 lần, số nhân viên và tư vấn tài chính tăng 20 lần, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 50 lần, tổng vốn đầu tư tăng 41 lần, và tổng giá trị tài sản tăng 64 lần.

Trong năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm trên 18.650 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2020, tiếp tục giữ vị trí Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ nước ngoài về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý gần 46.400 tỷ đồng, là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn đầu tư lớn nhất thị trường – 7.700 tỷ đồng.

Ngày 28/6/2022, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh trong Chương trình “Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em” năm 2022 với sản phẩm Bảo hiểm An Tâm Song Hành do người tiêu dùng bình chọn; Ngày 15 và 16/7/2022, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục nhận Giải thưởng “Top Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0 Việt Nam” và “Top 10 Dịch vụ Vàng Việt Nam 2022” dành cho Dịch vụ chuyển đổi số Dai-ichi Connect.

Bên cạnh nỗ lực kinh doanh hiệu quả, trong suốt 15 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào tiên phong khởi xướng nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 57 tỷ đồng, xuyên suốt các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.