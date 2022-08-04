Dai-ichi Life Việt Nam vươn lên Top 2 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2022

Đời sống 04/08/2022 16:57

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam vừa vinh dự đạt danh hiệu Top 2 trong “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín” năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo Vietnamnet tổ chức và công bố.

Dai-ichi Life Việt Nam vươn lên Top 2 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2022 - Ảnh 1

Tham gia chương trình khảo sát trong suốt 7 năm liên tiếp, Dai-ichi Life Việt Nam luôn giữ vững vị trí cao trong Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) uy tín”.

Năm nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã xuất sắc vươn lên Top 2, tăng một bậc so với năm 2021, giữ vị trí dẫn đầu trong khối doanh nghiệp BHNT nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Thành tích đầy tự hào là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và phấn đấu không ngừng của Dai-ichi Life Việt Nam trong sứ mệnh mang đến cho khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ưu việt, dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp, chiến lược xây dựng thương hiệu BHNT Nhật Bản ấn tượng, cũng như những đóng góp hỗ trợ cộng đồng thiết thực nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp cho người dân Việt Nam.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2022 là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report dựa trên các tiêu chí: Năng lực tài chính doanh nghiệp; Uy tín doanh nghiệp trên truyền thông theo phương pháp Media coding; Khảo sát khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm và chuyên gia trong ngành…

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch ki­­­­êm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Dai-ichi Life Việt Nam là Công ty BHNT nước ngoài được đánh giá có uy tín cao nhất trong bảng xếp hạng “Top 10 Công ty BHNT uy tín” năm 2022. Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam, thương hiệu BHNT đến từ Nhật Bản, đã được hơn 4 triệu khách hàng, gia đình và cộng đồng yêu mến, trao gửi niềm tin trong suốt thời gian qua tại Việt Nam”.

“Giải thưởng đặc biệt ý nghĩa nhân dịp Dai-ichi Life Việt Nam chào mừng 15 năm đồng hành và gắn bó cùng đất nước và người dân Việt Nam (18/01/2007- 18/01/2022).

Đây cũng chính là động lực để Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục sáng tạo, đổi mới về sản phẩm, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường đầu tư hệ sinh thái kỹ thuật số nhằm mang đến cho khách hàng và gia đình những trải nghiệm tốt nhất, cũng như tiếp tục đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng bền vững của ngành bảo hiểm và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”, ông Quân chia sẻ thêm.

Dai-ichi Life Việt Nam vươn lên Top 2 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2022 - Ảnh 2

Trải qua chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc về tầm vóc, vị thế với số lượng khách hàng tăng gấp 12 lần, số nhân viên và tư vấn tài chính tăng 20 lần, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 50 lần, tổng vốn đầu tư tăng 41 lần, và tổng giá trị tài sản tăng 64 lần.

Trong năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm trên 18.650 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2020, tiếp tục giữ vị trí Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ nước ngoài về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý gần 46.400 tỷ đồng, là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn đầu tư lớn nhất thị trường – 7.700 tỷ đồng.

Ngày 28/6/2022, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh trong Chương trình “Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em” năm 2022 với sản phẩm Bảo hiểm An Tâm Song Hành do người tiêu dùng bình chọn; Ngày 15 và 16/7/2022, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục nhận Giải thưởng “Top Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0 Việt Nam” và “Top 10 Dịch vụ Vàng Việt Nam 2022” dành cho Dịch vụ chuyển đổi số Dai-ichi Connect.

Bên cạnh nỗ lực kinh doanh hiệu quả, trong suốt 15 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào tiên phong khởi xướng nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 57 tỷ đồng, xuyên suốt các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Vụ nam sinh đạt 27,3 dính điểm 0 môn tiếng Anh do ngủ quên: Sở GD&ĐT Cà Mau khẳng định giám thị làm đúng quy chế

Vụ nam sinh đạt 27,3 dính điểm 0 môn tiếng Anh do ngủ quên: Sở GD&ĐT Cà Mau khẳng định giám thị làm đúng quy chế

Sở GD&ĐT Cà Mau báo cáo về sự việc nam sinh ngủ quên bị điểm 0 môn Tiếng Anh: Trong giờ thi thấy học sinh úp mặt xuống bàn, cán bộ coi thi ngỡ các em đã làm xong bài và chờ nộp.

Xem thêm
Từ khóa:   Dai-ichi Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 56 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn