Công ty nào Tổ chức Team Building Đà Nẵng uy tín?

Team có nghĩa là đồng đội, building có nghĩa là xây dựng, hay dịch thô là xây dựng đội nhóm. Team building tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí , những hoạt động ngoài trời ở không gian rộng lớn, có thể đáp ứng đủ điều kiện cho số lượng lớn người tham gia. Đây là hoạt động mà năm nào cũng có ở mỗi công ty cứ đến độ hè về. Team building có thể vừa được xem là khóa học cũng có thể xem là cuộc chơi. Đây là một cách tốt để xây dựng nền móng nội bộ, gắn kết các thành viên trong công ty thông qua các hoạt động tập thể. Đồng thời, giúp các thành viên nghỉ ngơi, xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng ở công ty. Có thể nói đây là trợ thủ đắc lực cho những nhà quản trị để xây dựng và phát triển đội ngũ công ty.

Team building Đà Nẵng là hình thức du lịch được nhiều công ty lựa chọn cho chuyến nghỉ hè. Đà Nẵng từ lâu đã được biết đến là thành phố đáng sống nhất Việt Nam bởi những nét đẹp tuyệt mỹ từ cảnh vật, văn hóa và con người nơi đây. Mỗi mùa du lịch, Đà Nẵng luôn đón hàng nghìn khách du lịch từ muôn phương đổ về đây nghỉ dưỡng. Những công ty khi đến với Đà Nẵng không đi theo hình thức du lịch bình thường mà là tham quan nghỉ ngơi kết hợp cùng các hoạt động trò chơi khác nhau. Sau đây cùng Nano Travel tìm hiểu công ty tổ chức sự kiện Đà Nẵng uy tín, chất lượng nhé!

Đà Nẵng là một trong những thành phố biển đẹp, với nhiều danh lam thắng cảnh, khu vui chơi nổi tiếng. Bạn có đa dạng sự lựa chọn nơi để Tổ chức Team Building Đà Nẵng cho công ty như: biển Mỹ Khê, Cù Lao Chàm, Bà Nà Hill,... Nơi đây không chỉ có thiên nhiên đẹp hùng vĩ với núi non, hồ biển , văn hóa đa dạng sắc màu để bạn có thể tham quan, chiêm ngưỡng và hòa mình vào thiên nhiên. Đồng thời, bạn sẽ được thưởng thức vô số món ăn ngon đặc sản tại mảnh đất miền Trung thân thương này. Chính vì lý do này mà Team building Đà Nẵng đang là hoạt động hot những năm trở lại đây.

Team building Đà Nẵng có thể coi là một hoạt động du lịch tiền đổi lấy tình vừa hiệu quả vừa ý nghĩa. Hoạt động này có ý nghĩa không chỉ đối với công ty mà còn có ý nghĩa đối với cá nhân các thành viên.

Đối với doanh nghiệp, tập thể

Nâng cao tinh thần, sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Điều giúp công việc trở nên suôn sẻ, hiệu quả.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trở nên rõ ràng. Văn hóa là điều ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất và quá trình hoạt động, phát triển của doanh nghiệp.

Cải thiện tinh thần làm việc nhóm, giúp các thành viên trở nên cởi mở, thân thiết từ đó giúp công việc diễn ra nhanh chóng và năng suất hơn.

Giúp truyền thông văn hóa và nội bộ công ty ra bên ngoài. Xây dựng nên hình ảnh đẹp trong mắt đối thủ và trên thị trường.

Đối với cá nhân

Rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, tính kiên nhẫn khi tham gia hoạt động cùng nhiều người. Đồng thời, nâng cao tinh thần tự giác của mỗi cá nhân.

Cải thiện mối quan hệ. Có thể làm quen, học hỏi được từ những thành viên khác trong công ty.

Phát huy thế mạnh của bản thân. Tìm ra khuyết điểm để điều chỉnh, thay đổi cũng như hoàn thiện những sai sót đấy.

Cải thiện, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, quản lý, lãnh đạo cũng như nhiều kỹ năng khác khi tham gia hoạt động nhóm.

Địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện Team building Đà Nẵng?

Thành phố đáng sống nhất Việt Nam - Đà Nẵng, địa điểm lý tưởng cho những cuộc chơi. Thiên nhiên không chỉ ban tặng nơi đây cảnh đẹp say đắm lòng người mà còn bầu không khí mát mẻ, dễ chịu bởi sự pha lẫn giữa thời tiết miền Bắc và miền Nam. Đến đây, ngoài được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, bạn còn được thưởng thức những món ăn vô cùng độc đáo như: mì Quảng, hải sản tươi ngon, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, bánh xèo,......

Tổ chức team building tại bãi biển Mỹ Khuê được nhiều công ty lựa chọn

Bãi biển tại Đà Nẵng được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Bãi biển đẹp với nước biển trong xanh, cát trắng mịn, nắng vàng rực rỡ, những hàng dừa thơ mộng vui hòa trong gió biển là địa điểm tuyệt vời để tổ chức những hoạt động Team building Đà Nẵng ngoài trời. Ngoài ra, còn một số địa điểm nổi tiếng như: Bà Nà Hills, Bán đảo Sơn Trà, công viên Fantasy Park,....

Bên cạnh đó, Đà Nẵng là địa điểm vô cùng đắc địa, là điểm kết thúc của miền Trung và bắt đầu của miền Nam. Chính vì vậy mà gần vô số địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng khác. Các công ty tổ chức sự kiện Đà Nẵng cũng cung cấp các dịch vụ tham quan giải trí tới các địa điểm như: Cù Lao Chàm, Phố Cổ Hội An, Cố đô Huế,... Chuyến Team building sẽ trở nên tuyệt vời làm sao nếu bạn được tham quan, trải nghiệm nhiều địa điểm khác nhau.

Chương trình Team Building tại Đà Nẵng

Các công ty tổ chức sự kiện Đà Nẵng sẽ có những phương án, kế hoạch để chuyến đi của bạn trở nên thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sau đây xin giới thiệu đến bạn chương trình Team building Đà Nẵng để bạn tham khảo.

Tham quan, chiêm ngưỡng các địa điểm du lịch nổi tiếng. Đồng thời, thưởng thức những món ăn ngon, tinh hoa ẩm thực của Đà Nẵng

MC sẽ chia thành các team. Sau đó các đội sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách trong các địa điểm tham quan. Mỗi hoạt động vui chơi thú vị sẽ nhận được số điểm nhất định.

Tổng kết điểm của các đội và tìm ra đội có số điểm cao nhất và thấp nhất trong toàn bộ hoạt động.

Trao thưởng cho đội dành chiến thắng và có hình phạt thú vị,độc đáo cho đội thua cuộc.

Tại sao chọn Nano Travel là đơn vị Tổ chức du lịch Team Building Đà Nẵng

Nano Travel là một trong những công ty tổ chức Team building Đà Nẵng nổi tiếng, là lựa chọn đáng tin cậy của nhiều công ty trong các chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Có nhiều năm kinh nghiệm trong tổ chức Team building Đà Nẵng cùng phương châm “ Uy tín tạo niềm tin”, Nano Travel luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời và hấp dẫn nhất.

Du lịch kết hợp team building đào tạo nội bộ

Ngoài ra, Công ty Nano Travel đã ra mắt Ứng dụng Flane ứng dụng du lịch tự túc, tạo nên vị thế mới trên trường du lịch bằng thương mại điện tử, công ty không ngừng cải thiện từng ngày từng giờ, làm hài lòng nhiều khách hàng hơn.

Độ uy tín

Được thành lập vào năm 2018, Nano Travel không ngừng học hỏi, phát triển và nâng cao chất lượng để hoàn thành sứ mệnh, phương châm đã đưa ra. Công ty phục vụ trong lĩnh vực du lịch với nhiều năm kinh nghiệm, được bảo trợ bởi công ty uy tín đảm nhận hầu hết các hoạt động trong chuyến du lịch để chuyến đi của bạn hoàn hảo nhất mà không cần phải tìm hiểu quá nhiều.

Đội ngũ nhân viên Nano Travel chuyên nghiệp

Công ty tổ chức sự kiện Đà Nẵng – Nano Travel có đội ngũ nhân viên khá đông đảm nhận nhiều phòng ban với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hệ thống đội ngũ điều hành, quản trò, hướng dẫn viên, hỗ trợ viên, MC,… nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Công ty thường xuyên có các khóa đào tạo, huấn luyện để nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên. Họ luôn cố gắng sáng tạo, phát minh ra nhiều trò chơi hay, độc đáo để du khách không cảm thấy nhàm chán trong chuyến đi.

Người dẫn trò, hỗ trợ viên,.. chuyên nghiệp, tận tình hướng dẫn, tạo ra bầu không khí vui vẻ, hoạt náo, sôi động trong suốt quá trình diễn ra hoạt động cũng như đảm bảo an toàn cho người chơi.

Đa dạng các địa điểm đến

Nano Travel tổ chức các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí, team building trên khắp cả nước, như: Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn,...Chỉ cần bạn thích dù lên rừng, xuống biển, công viên hay hải đảo, các địa điểm từ Bắc đến Nam, Nano Travel sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên mọi chuyến đi.

Nhiều trò chơi tập thể đa dạng

Nano Travel - Công ty tổ chức sự kiện Đà Nẵng với đội ngũ nhân viên trẻ, sáng tạo luôn tìm tòi và sáng tạo ra nhiều trò chơi thú vị, hấp dẫn phù hợp với các địa điểm tổ chức team building Đà Nẵng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời đến nay Nano Travel đã có 1 kho tàng đồ sộ các trò chơi. Chắc chắn sẽ không làm cho các quý công ty thất vọng và hứa hẹn sẽ tạo ra những chuyến Team building Đà Nẵng nhiều niềm vui, để lại kỉ niệm đáng nhớ cho các thành viên.

Chi phí phù hợp

Tổ chức Team building tại Đà Nẵng hầu hết là những công ty, doanh nghiệp nên Nano Travel đã thiết kế các chương trình tiết kiệm với mức giá đa dạng từ thấp đến cao nhưng vẫn đảm bảo nhiều người tham gia . Doanh nghiệp có thể tham khảo và lựa chọn chương trình team building phù hợp với doanh nghiệp. Đồng thời, Nano Travel – công ty tổ chức sự kiện Đà Nẵng là đối tác tin cậy của nhiều khách sạn, nhà hàng, đại lý máy bay, hãng xe du lịch nên sẽ mang đến cho bạn chuyến đi an toàn với mức giá cạnh tranh, nhiều ưu đãi nhất trên thị trường.

Bên cạnh đó, Nano Travel luôn có những chương trình tri ân khách hàng bằng những ưu đãi bất ngờ cực sốc trong năm hay các ngày lễ đặc biệt. Giá vé các chuyến du lịch có nhiều ưu đãi, được giảm với nhiều deal quà khủng cho các đoàn du lịch từ các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm công ty tổ chức team building tại Đà Nẵng.

Mùa Team building hè đang đến, bạn đã chọn được địa điểm lý tưởng để tổ chức hoạt động team building vui chơi gắn kết các thành viên trong doanh nghiệp chưa? Bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi vừa tham quan vừa vui chơi gắn kết này chưa? Nếu chưa, liên hệ ngay với Nano Travel – công ty tổ chức sự kiện Đà Nẵng qua đường dây nóng 0935.417.257. Bạn sẽ được tư vấn và lựa chọn chương trình team building Đà Nẵng độc đáo, vui vẻ với mức giá siêu ưu đãi phù hợp với doanh nghiệp nhé.