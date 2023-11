Dưới sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ công an, cháu bé 2 tuổi đã may mắn thoát khỏi “bàn tay của tử thần".

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, vào lúc 15h00 ngày 17/11 trong khi làm nhiệm vụ ở cơ sở, Công an xã Tá Bạ (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) nhận được tin báo của Trạm y tế xã về việc cháu V.Đ.L (SN 2021, trú tại bản Tá Bạ, xã Tá Bạ) bị ngộ độc thuốc trừ sâu, đang trong tình trạng nguy kịch cần lực lượng công an hỗ trợ vận chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Ngay khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an xã đã nhanh chóng cử Đại úy Pờ Xì Po - Phó Công an xã điều khiển xe ô tô chuyên dụng được Bộ Công an trang cấp cho Công an xã đến trạm Y tế chở ngay cháu đi về huyện cùng cán bộ y tế của trạm và đại diện gia đình.

Địa bàn xã Tá Bạ cách trung tâm huyện gần 70km, quãng đường đồi núi đi lại rất khó khăn, phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới ra tới huyện - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Được biết, địa bàn xã Tá Bạ cách trung tâm huyện gần 70km, quãng đường đồi núi đi lại rất khó khăn, phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới ra tới huyện. Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, khi xe ô tô do Phó trưởng Công an xã Tá Bạ điều khiển chạy được gần nửa quãng đường thì gặp xe cấp cứu của trung tâm y tế huyện cùng đội ngũ y, bác sỹ. Ngay sau đó, cháu Long đã được chuyển tiếp sang xe cấp cứu; được thực hiện cấp cứu lưu động ngay trên xe cứu thương. Sau khi cháu Long được đưa lên xe, Đại uý Pờ Xì Po vẫn tiếp tục hộ tống xe cứu thương về huyện.

Công an xã Tá Bạ kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân Được cấp cứu kịp thời, cháu Long đã qua cơn nguy kịch. Theo các bác sỹ, loại thuốc trừ sâu cháu Long uống nhầm là loại hóa chất cực độc, khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó nếu không cấp cứu kịp thời xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục, dẫn tới tử vong. Rất may là quá trình cấp cứu được kịp thời, cháu Long được đưa đến bệnh viện huyện sớm. Khi biết tin con trai mình đã thoát khỏi “bàn tay của tử thần”, anh Pờ Tư Giá, bố cháu Long đã ôm lấy Đại úy Pờ Xì Po nghẹn ngào “Cảm ơn cán bộ y tế và các anh Công an xã, các anh đã sinh ra con tôi lần thứ 2, cảm ơn lắm”. Chia sẻ với chung tôi, Đại uý Pờ Xì Po vui mừng: "Đây là việc làm mà bất kể cán bộ Công an nào gặp tình huống đó cũng sẽ giúp bà con vì chúng tôi là CAND”. Hành động nhân văn của CBCS Công an xã Tá Bạ đã một lần nữa cho thấy tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Lai Châu nói chung, Công an huyện Mường Tè nói riêng. Họ đã thực hiện đúng lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” và như lời Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nói “Lực lượng Công an xã chính là điểm tựa bình yên của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc”.

